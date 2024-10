La sonrisa de Camilo Blanes se convierte en el nuevo problema de Lourdes Ornelas

Camilo Blanes, el único hijo del fallecido cantante Camilo Sesto, se muestra muy activo últimamente en redes. El joven, que desde hace algún tiempo se hace llamar Sheila Devil, sube fotografías en las que deja a la vista un gran deterioro físico para preocupación de sus seres queridos.

Su madre, Lourdes Ornelas, está muy preocupada ahora por una instantánea en la que su hijo muestra su boca sin apenas dientes. Una fotografía que refleja un aspecto desmejorado y una dentadura muy estropeada.

Hace algún tiempo se comentó que Camilo sufre una enfermedad periodontal que podría estar causada por el consumo de drogas como metanfetaminas, cocaína, éxtasis y cristal combinado con mala higiene oral. Una periodontitis que no parece importarle al hijo de Camilo Sesto, quien no habría acudido a una especialista en salud dental.

Camilo Blanes presume de sonrisa pese al deterioro de su dentadura

También podría deberse a episodios de rechinamiento que provocaría un gran desgaste, llegando incluso a la presencia de fracturas dentales.

Además de este problema, la madre de Blanes ha mostrado en más de una ocasión la impotencia que siente. Si bien ella quiere ayudar a su hijo, él, por el contrario, no parece dispuesto a cambiar sus hábitos.

El hijo del artista nacido en Alcoy permaneció ingresado muchos meses en el hospital. Tras recibir el alta médica, vive en la mansión de Torrelodones que heredó de su padre y donde está rodeado de malas compañías.

Sus redes sociales son un reflejo de la vida desordenada que lleva. Muy desmejorado, con evidente falta de aseo, cicatrices e incluso heridas en las piernas, el hijo del artista no parece motivado a recuperarse.

Lourdes Ornelas de nuevo preocupada por las últimas imágenes que ha compartido su hijo

En su momento se comentó que estaría dispuesto a entrar en una clínica de rehabilitación, pero finalmente no fue así. "Iba a ingresar en una clínica en la sierra de Madrid, pero él se niega por completo", reveló Sergio Pérez en Fiesta. Cuando parecía que estaba decidido a ingresar, finalmente se echó atrás en el último momento negándose a poner de su parte.

En redes, sus seguidores han comprobado la dejadez física que muestra, así como la suciedad y el desorden que acumula en su casa. Por su parte, Lourdes Ornelas, ha hecho lo imposible para que se deje ayudar por profesionales. La mexicana, que reconoce sentirse completamente sola, no consigue tener una relación normal con su hijo y de hecho acude a la casa del joven de incógnito para evitar conflictos.

Precisamente esta semana Leticia Requejo se refería en TardeAR al estado de Lourdes Ornelas. "La he visto muy preocupada", comenzó diciendo sobre la madre de Camilo Blanes.

"Está desesperada con la situación y que no sabe qué hacer", añadía. "Ya no puede vivir entre tanto drama porque ya se hubiese ido de este mundo", afirmaba la citada periodista. Unas declaraciones que evidencian que la mexicana ya no puede soportar más la espiral de autodestrucción en la que se encuentra su hijo.