Fernando Marcos reaparece con un mensaje que conseguirá emocionar a Mayte Zaldívar

Fernando Marcos, novio de Mayte Zaldívar ha compartido en su perfil un mensaje cargado de sentimientos. Unas palabras que habrán conseguido emocionar a la que fuera pareja de Julián Muñoz.

"El éxito no se mide por lo que otros ven, sino por lo que tú sabes que has conquistado", comienza la citada publicación de Marcos. "No busques la aprobación de nadie más que la tuya", continúa junto a una foto en la que él aparece disfrutando de un amanecer.

Lo cierto es que el ceutí ha convertido en una tradición el hecho de dar los buenos días a sus seguidores de este peculiar modo. Desde hace varias semanas Fernando Marcos acude a ver salir el sol y aprovecha la ocasión para inmortalizar el momento. Además, suele acompañar sus fotografías con textos en los que reflexiona sobre la vida, las experiencias y el paso del tiempo.

Mayte Zaldívar habrá recibido emocionada las palabras de su pareja Fernando Marcos

Las palabras de la pareja de Mayte Zaldívar ponen de manifiesto que se trata de una persona que tiene las cosas claras. Un hombre que sigue con su vida, ajeno a los comentarios de quienes le critican.

Una muestra de ello fue el tiempo que acompañó fielmente a Mayte Zaldívar en la enfermedad de Julián Muñoz y en su duelo. Siempre en un segundo plano, Fernando Marcos muestra su estado anímico y defiende que se muestra a los demás tal y como es en realidad.

"Prefiero vivir fiel a quien soy, sin filtros ni máscaras, que fingir ser algo que no me representa solo para agradar a los demás", escribía hace unos días.

Mayte Zaldívar encontró en Marcos la estabilidad sentimental hace más de dos décadas. El ceutí y ella comenzaron su relación en 2003 y desde entonces él ha permanecido a su lado incluso en los peores momentos.

El que fuera concursante de Supervivientes no soltó la mano de la castellonense cuando esta ingresó en prisión. También llegó a mediar para que Elisa y Elia, hijas de Julián Muñoz, acercaran posturas con su padre.

Fernando Marcos acompañó al exalcalde de Marbella hasta el final

"No nací para encajar en moldes preestablecidos, ni para complacer a todos", escribió en otra de sus publicaciones recientes. Fernando Marcos reconoce que su "autenticidad a veces molesta y eso está bien". Un testimonio que deja a la vista el momento personal que atraviesa.

Lo cierto es que el novio de Mayte Zaldívar se convirtió en una figura clave en los últimos días del exalcalde de Marbella. En todo momento demostró un gran cercanía y lealtad hacia Muñoz.

El propio expolítico, en una entrevista concedida a ¡De Viernes! poco antes de fallecer, se refirió a Fernando con palabras de aprecio. "Me trata con mucho respeto, está muy pendiente de mí", aseguró. Unas declaraciones que reflejan la armonía que reinaba entre él, Mayte Zaldívar y Fernando Marcos.