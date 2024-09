La salud de Julián Muñoz da un giro de 180º y su hija Elia se queda muy sorprendida

Julián Muñoz continúa hospitalizado en el hospital de Marbella, en el cual ingresó tras conceder su última entrevista en Telecinco. Su empeoramiento ha hecho saltar la voz de alarma de todos sus familiares que no tardaban en acudir a verlo. Sin embargo, en las últimas horas, la salud de Julián ha dado un giro de 180 grados que ha dejado a su hija sorprendida.

Tal y como explicaba a los medios tras visitar a su padre esta misma mañana, el exalcalde ha experimentado una leve mejoría. Una noticia que todos han celebrado y que ha dado esperanzas a toda la familia.

Julián Muñoz experimenta un cambio de salud inesperado

El propio Julián Muñoz admitió que sufría un “cáncer galopante”, y que se encontraba luchando contra la enfermedad. Desde entonces, su deterioro físico es evidente cómo lo es el desgaste anímico que, tanto él como su familia, están sufriendo. Hace unos días, Julián tuvo que ser ingresado de nuevo y todas las alarmas saltaron.

Desde entonces, un goteo incesante de familiares se ha desplazado hasta el hospital de Marbella para interesarse por su evolución. Esta misma mañana, era su hija Elia quien daba la última hora sobre su padre con una noticia inesperada.

La salud de Julián ha dado un giro de 180 grados experimentando una leve mejoría que ha sorprendido a todos. “Muy poquito a poco va mejorando”, afirmaba a las puertas del centro hospitalario en el que se encuentra su padre. La hija del exalcalde se ha mostrado esperanzada a la par que sorprendida por este cambio en apenas unas horas.

Elia confiesa que “le vemos mejor”, y confía en que “quede mucho camino por recorrer todavía”. Unas palabras con las que muestra su deseo de poder disfrutar de Julián más tiempo del que en un principio creían.

Además, ha explicado que “está más animado”, lo que ayuda a toda la familia a estar más tranquilos. Con este último ingreso, la preocupación por Muñoz aumentó y las caras de todos no auguraban nada bueno. No obstante, ahora la situación ha mejorado y, con ello, los ánimos de que pronto pueda recibir el alta.

Julián Muñoz continúa ingresado

Las declaraciones de Elia confirmando la leve mejoría de Julián se producen días después de que los pronósticos no fueran alentadores. Mayte explicó que Muñoz se había sometido a una prueba cuyos resultados no habían sido los esperados. Además, confesó que la cosa no iba bien, siendo su sobrino Fran quien reconoció que “estaba complicada”.

El joven añadió que toda la familia se sentía muy asustada por la situación del exalcalde y muy agobiada por verlo sufrir. Sin embargo, ahora ver a Julián más animado ha dado nuevas esperanzas de que pronto reciba el alta.

Pese a que son buenas noticias, todo el entorno se mantiene prudente, pues la salud de Muñoz sigue siendo delicada. El que fue pareja de Isabel Pantoja está haciendo frente a una durísima enfermedad cuyo pronóstico, en su caso, continúa siendo grave. “Se está apagando un poco”, explicó Maye en su última intervención en Y ahora Sonsoles.

Zaldívar añadió que lo único que quiere Julián “es dormir”, pero que toda la familia le anima a que “se mantenga despierto”. Parece que los ánimos de Mayte y sus hijas han surtido efecto, pues, la última hora apunta a que ha recobrado un poco el ánimo.

Así lo ha trasladado Elia a su salida del hospital de Marbella al anunciar los cambios que ha experimentado su padre en cuestión de horas. Julián todavía permanecerá unos días hospitalizado, pero continúa manteniendo las ganas de luchar y de estar con los suyos.