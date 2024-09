Fabiola Martínez da una inesperada noticia tras olvidar a Bertín Osborne: ‘Estoy...’

Fabiola Martínez ha reaparecido públicamente en la fiesta por el 80 aniversario de la revista ¡Hola!. Un evento en el que la venezolana ha tenido ocasión de tener hacer unas declaraciones a la prensa. La ex de Bertín Osborne, que se separó del cantante hace ya tres años, ha hablado en primera persona demostrando que ha llegado el momento de pensar en ella misma.

"Estoy volcada en mí, en mis proyectos y en mis hijos", comenzaba diciendo. Fabiola ha aprovechado la ocasión para sincerarse sobre la etapa en la que se encuentra ahora. "Lo único que hecho ha sido retomar mi forma de ser, mis planes, mis proyectos y ser yo", destacaba.

Prueba de que se encuentra en un momento vital en el que ella es la protagonista, Fabiola Martínez se ha sincerado sobre el verano que recientemente ha terminado. "Me lo he tomado muy para mí. He hecho mis escapadas, un veranito muy agradable", ha reconocido.

Fabiola Martínez ha desvelado en quién piensa en estos momentos

Consciente de lo que supuso compartir su vida con alguien tan popular con el cantante, Fabiola ve ahora la vida desde otro ángulo. "No es que no fuera yo con él, pero cuando compartes un proyecto común renuncias a algunas cosas", matizaba.

Además, ha adelantado que antes de que acabe el año saldrá a la luz el proyecto que tiene en estos momentos entre manos. Algo que hace que se sienta "muy contenta y muy ilusionada", destacaba.

Uno de esos objetivos es el cambio de nombre de la fundación de la que es presidenta. Será en noviembre cuando la entidad pase a llamarse como su hijo mayor, Kike Osborne.

"Allí estará Bertín acompañándonos para dar el relevo a su hijo. Va a ser muy emotivo", desvelaba Martínez confirmando la presencia de su ex. La venezolana, además, ha reconocido que tanto ella como el padre de sus hijos están muy ilusionados con que la organización solidaria lleve el nombre de su hijo.

Centrada en ella misma y en sus proyectos profesionales, Fabiola contó que no pregunta "mucho" a su exmarido "sobre su vida personal". Aun así reconoce que lo ve bien. "Lo veo tranquilo y en lo que respecta a mis hijos eso es lo único que me importa", decía para terminar.

La venezolana quiere dejar de ser conocida por ser la ex de Bertín Osborne

En enero de 2021, Bertín Osborne y Fabiola Martínez ponían punto final a su relación después de casi dos décadas juntos. Una delicada decisión que al principio a Fabiola le costó digerir. "Cuando me separé me daban ataques de angustia por la noche", afirmó la venezolana hace ahora un año.

Además, reconoció que con su ex "la sombra de la infidelidad siempre estaba ahí". Tras su separación Fabiola lanzó un deseo: "quiero que la gente me conozca por cómo soy". Un anhelo en el que está poniendo todo su afán desde hace algún tiempo.