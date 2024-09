La inesperada confesión de Marc Ribas sobre sus inicios en TV3: ‘Me tapaban…’

Marc Ribas tiene el cielo y la audiencia de TV3 ganada. Es un cocinero, chef y presentador de lujo y los espectadores esperan con ganas su nueva aparición televisiva. Siempre ha tenido muy claro su mensaje y con el ánimo de preservar la cocina catalana ha triunfado como nadie.

No tiene estrellas Michelín, pero sí un público fiel que le sigue en cada uno de sus programas. Eso sí, en una entrevista íntima en el programa L'eclipsi de TV3 ha explicado algo que muy pocos saben. Sus inicios no fueron fáciles y aunque desde TV3 veían que tenía potencial, no acababan de fiarse de él.

De él ni de su aspecto físico, ya que siempre ha sido una de sus señas de identidad. Marc Ribas es un tipo fuerte y esbelto. Tiene un cuerpo que muchos quisieran y unos tatuajes y peinado que sin querer llaman la atención de todo aquel que pasa por su lado.

Marc Ribas se confiesa en una divertida entrevista

De ahí que haya confesado que cuando empezó a grabar los primeros programas de Cuines, decidieron "taparle los brazos". Pero no por sus llamativos tatuajes, sino para taparle un músculo que saltaba a la vista. Al parecer, los directivos consideraban que era demasiado para salir en un programa de cocina y decidieron esconder parte de su aspecto físico.

También le recortaron la barba porque la tenía demasiado larga y le pidieron que no se rapara tanto por los laterales de la cabeza. Sin duda unos secretos de Marc Ribas que pocos conocían y que solo demuestran que daba igual lo que se viera por la pantalla. El talento del cocinero iba más allá de todo eso y ha conseguido postularse como una de las caras más conocidas de la cadena catalana.

Marc Ribas también ha hecho otro tipo de confesiones que no han dejado indiferente a nadie. Ha hecho el amor en una cocina y, según ha confirmado, no hace demasiados días. Todo ello forma parte de una forma de ser abierta y divertida y que, sin duda, disfruta de la vida al máximo.

La cara más desconocida de Marc Ribas

Marc Ribas no solo es el presentador de Cuines y Joc de Cartes. Es padre de familia y tiene un pasado marcado por las noches pescando en Tossa de Mar con su padre. Pese a que se muestra festivo y atrevido, confiesa que de joven prefería compartir tiempo con su progenitor antes que salir a ligar.

Seguro que tampoco se le daba nada, ya que él mismo ha confesado que por la calle le han tocado de todo. Bueno, de todo, excepto sus genitales, hecho que ya serían palabras mayores. Sea como sea, lo cierto es que Marc Ribas es querido por todos y que su mejor receta ha sido la de ganarse la confianza de los que más le aprecian.