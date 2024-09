Rocío Flores habla del 'bebé' que tiene junto a Manuel Bedmar: 'No gano para...'

Hace unos días, Rocío Flores volvió a hablar públicamente sobre su maternidad junto a Manuel Bedmar. Durante mucho tiempo, la influencer aseguró que quería ser madre joven, pero por ahora parece que no está dispuesta a dar este importante paso.

No obstante, esto no significa que la excolaboradora de televisión no le esté dando todo su amor a su querida mascota, a la que cariñosamente se refiere como su “bebé”.

El pasado viernes, 30 de agosto, Rocío Flores compartió una nueva y entrañable publicación a través de las historias de su perfil de Instagram. En ella, pudimos ver a la novia de Manuel Bedmar posada sobre su perro.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje que la influencer compartió en dicha fotografía: “Bebé de mamá”. Además, la empresaria mostró el último regalo que le hizo a su mascota.

Se trataba de un hueso especial para perros que, según ella, le iba a durar “menos de un día”. “No gano para huesos”, añadió la pareja de Manuel Bedmar, junto a varios emojis que representan la risa.

Rocío Flores se pronuncia en redes sociales sobre su ‘bebé’

A pesar de que todavía no ha dado el paso de quedarse embarazada, Rocío Flores ha encontrado la solución perfecta. Y es que, al igual que otras muchas personas, ha decidido por ahora formar su propia familia junto a Manuel Bedmar y su querida mascota.

Sin embargo, hace unos años, la excolaboradora de televisión habló sin tapujos sobre sus ganas de ser madre a una temprana edad. Durante su paso por Supervivientes 2020, la joven mantuvo una reveladora conversación con Ana María Aldón.

En ella, Rocío Flores le aseguró a la diseñadora de moda que su intención es ser madre “muy pronto”. “Sí que es verdad que me encantaría tener un bebé”, aseguró la hija de Antonio David Flores a continuación.

Una confesión que dejó sin palabras a Ana María Aldón. Tanto es así que la de Sanlúcar de Barrameda no tuvo reparos en compartir lo que pensaba al respecto. “Eres muy joven todavía y tu padre no tiene edad de ser abuelo”, le dijo a la influencer.

No obstante, con el paso del tiempo, Rocío Flores fue cambiando de opinión. De hecho, a finales de 2021, durante una de sus intervenciones en El Programa de AR, aseguró que todavía no iba a dar el paso. “Ahora mismo no”, confirmó ante toda la audiencia de Telecinco.