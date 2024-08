Rocío Flores señala a Antonio David Flores desde su propia casa: 'Le voy a pedir...'

Rocío Flores y Antonio David Flores son, sin duda, dos de las figuras más mediáticas del panorama español, y su relación sigue generando titulares. Tanto las apariciones públicas como las publicaciones en redes sociales de esta familia capturan la atención de miles de seguidores.

Y ahora ha sido Rocío Flores quien ha puesto el foco sobre su padre. Lo ha hecho con un vídeo sorprendente de ambos en casa, donde ella le ha hecho una petición muy especial.

La inesperada revelación de Rocío Flores sobre Antonio David Flores

En un ambiente familiar y relajado, Rocío Flores ha aprovechado su cuenta de Instagram para compartir con sus fans un lado más íntimo y desconocido de su padre. En un vídeo que ha subido recientemente, ha mostrado lo que muchos consideran una faceta oculta de Antonio David Flores. Se trata de su habilidad en la cocina.

Este gesto de la joven, en el disparadero por Sofía Suescun, ha encantado a quienes la siguen. Y ha generado una ola de comentarios positivos.

Todo ha comenzado cuando Rocío ha publicado un vídeo en sus stories, mostrando un arroz espectacular elaborado por el malagueño. La imagen ha despertado el apetito de todo el mundo y también ha dejado con la intriga de saber cómo lo había preparado.

La repercusión ha sido tal que la novia de Manuel Bedmar se ha sentido obligada a admitirla. Así, ha dicho: “Un montón de personas me dijisteis que os diera su receta del arroz. Yo no la sé, no tengo ni idea de cómo lo hace, así que la ponga él algún día”.

La petición de Rocío Flores a su padre

Pero el talento culinario de Antonio David no se ha quedado solo en el arroz. Rocío Flores, emocionada por el revuelo que ha generado aquel, ha decidido continuar descubriendo las dotes de su padre en la cocina.

En otro vídeo, ha contado el plato de pasta que él les había preparado en casa a ella y a su hermano, David. Con el entusiasmo que la caracteriza, ha comentado: “Hoy ha preparado una pasta con una salsa, de la que ahora voy a echar una foto. Y le voy a pedir la receta”.

Y, acto seguido, le ha preguntado directamente a su padre: “¿Puedo compartir la receta?”. A lo que él, entre risas, le ha respondido: “Venga, sí”.

Esta interacción entre padre e hija ha servido para reiterar la relación tan estrecha que comparten. Y también para descubrir algo más de Antonio David Flores, que tiene cualidades para la cocina. Esta faceta de chef ahora está despertando un nuevo interés entre los seguidores de la familia.

Este nuevo enfoque del malagueño podría abrirle las puertas a una nueva oportunidad dentro del mundo televisivo, como MasterChef, o incluso en las redes. Las habilidades culinarias han demostrado ser un imán para el público. Y no sería sorprendente que, con el tiempo, decidiera compartir más recetas o incluso recuperar en su canal de YouTube la sección dedicada a la cocina que puso en marcha.