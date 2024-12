Revolución en Buckingham por lo que la reina Camila ha hecho en un centro comercial

Una vez más, la Familia Real británica se ha convertido en el centro de todas las miradas a raíz de la última decisión personal que ha tomado la reina Camila. Todos en el Palacio de Buckingham se han quedado sin palabras al saber que la monarca consorte ha sido vista en un centro comercial haciendo unas compras navideñas.

Hace unos días, Carlos III dio el pistoletazo de salida a sus vacaciones de Navidad y lo hizo con su tradicional almuerzo. Evento celebrado en el Palacio de Buckingham y que contó con una notable ausencia: la de los príncipes de Gales.

Sin embargo, no hay ninguna duda de que la persona que más está disfrutando de estas fechas tan señaladas es la reina Camila. Y es que, este año, tendrá la oportunidad de celebrar la Navidad junto a sus hijos, Tom Parker Bowles y Laura Lopes, en Sandringham.

Además, y por si esto fuera poco, la esposa del rey Carlos III ha sido vista realizando algunas compras en unos grandes almacenes, ultimando así los preparativos para estas fiestas.

La reina Camila deja a más de uno sin palabras por lo que ha hecho en un centro comercial

Aunque tan solo faltan unos días para la llegada de la Navidad, la reina Camila ha apurado hasta el último momento para comprar los regalos a todos sus seres queridos.

Hace unos días, la mujer de Carlos III fue vista en Fortnum & Mason, unos prestigiosos grandes almacenes londinenses famosos por sus productos gourmet. Concretamente, la prensa británica logró fotografiarla mientras paseaba por la sección dedicada al té.

Tal y como ha publicado Daily Mail, la reina Camila adquirió un juego de té negro con canela y naranja por 13,95 libras. No obstante, la monarca tuvo que ser asesorada por un trabajador de la tienda debido a su indecisión.

“Fue fantástico estar cerca de ella, nunca imaginé que estaría pidiendo el mismo té que la reina. Fue una casualidad. Tenía unos cuatro miembros de seguridad con ella, pero no me advirtieron cuando me acerqué al mostrador”, aseguró el vendedor que la atendió.

Esta no es la primera vez que la reina Camila visita este famoso establecimiento. En 2012, fue vista junto a Kate Middleton haciendo unas compras. Y es que, durante muchos años, Fortnum & Mason ha sido una de las tiendas favoritas de la Familia Real británica.

Tanto es así que cuenta con una autorización real y, además, tiene en su web una bonita dedicatoria para la reina Isabel II. “Su difunta majestad continuó con la tradición familiar de hacer las compras navideñas en la tienda, que debían organizarse con meses de antelación”, se puede leer en su página oficial.