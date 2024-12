Habla el hijo de la reina Camila y revoluciona a la Familia Real: 'Dos años muy...'

La temporada navideña en la Familia Real británica siempre ha sido un momento de expectación. Los Windsor vivirán unas fiestas llenas de emociones y ausencias celebradas en Sandringham. Más allá de las ausencias, ha llamado la atención la petición de la reina Camila a su hijo, Tom Parker Bowles.

Tom Parker Bowles, el hijo mayor de la reina Camila, reveló recientemente a The Telegraph que su madre le expresó su deseo de contar con él en las celebraciones navideñas. "Mi madre me dijo: «Me encantaría que vinieras, hace mucho que no paso la Navidad contigo»", confesó el periodista gastronómico.

Años complicados para el rey Carlos III y la reina Camila

Estas palabras de la reina Camila se producen en un contexto delicado. Según Tom, "han sido dos años muy duros para ellos". Se refiere principalmente a las dificultades de salud a las que se ha enfrentado la familia real, especialmente la reina y el rey Carlos III.

Las palabras de Tom cobran un peso significativo en el contexto de la salud de su madre. La reina Camila fue diagnosticada con neumonía hace solo unas semanas, lo que la apartó de sus obligaciones reales. Aunque la reina sigue adelante con su agenda, arrastra secuelas de la enfermedad, como fatiga y tos persistente.

La salud de la reina Camila

Tom ha asegurado que la reina Camila "está bien", aunque reconoció que "volvió a trabajar antes de lo debido", una decisión que refleja su carácter fuerte y su capacidad de recuperación.

A pesar de la fatiga, la reina Camila continúa con su agenda de trabajo. Tom resalta cómo, desde que se convirtió en reina, nada ha cambiado, excepto que ahora trabaja más duro que nunca.

El hijo de la reina Camila también ha compartido detalles sobre lo que podría ser la Navidad en Sandringham. Según contó, no tiene muchas expectativas sobre lo que sucederá en las fiestas, pero sí sabe que habrá "pavo y coles de Bruselas". Tom bromeó diciendo que los últimos años pasó las Navidades en casa de su exmujer, en chándal y viendo Patos salvajes con sus hijos.

Unas fiestas agridulces para el rey Carlos y la reina Camila

La Navidad será especial para el rey Carlos III, después de ser diagnosticado con cáncer a principios de año. Él ha seguido un tratamiento exhaustivo, aunque algunos medios sugieren que su estado de salud es más grave de lo que Buckingham Palace admite.

Con esos rumores, la Familia Real Británica intenta aparentar normalidad. Fuentes cercanas aseguran que está disfrutando de la temporada navideña, mientras se muestra "feliz y saludable". Por eso el rey Carlos III y la reina Camila siguen su agenda con normalidad.

Por su parte, las instalaciones de Sandringham ya están listas para recibir a los miembros de la familia real. El rey se encargó personalmente de supervisar los preparativos y verificar que todo estuviera en orden para las celebraciones. Según el personal de la finca, Carlos III ha mostrado una actitud positiva.