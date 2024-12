Comunicado sorpresa de Anabel Pantoja, prima de Kiko Rivera: 'Todas las mañanas'

Anabel Pantoja ha emitido un comunicado con el que ha señalado directamente al director de Espejo Público. La prima de Kiko Rivera está cansada de estar en el foco mediático y no poder disfrutar con tranquilidad de su reciente maternidad. “Todas las mañanas cubro con algo siempre el programa”, comenta Anabel con una frase dirigida al espacio matinal de Antena 3.

A pesar de estar alejada de los focos, la influencer demuestra con este comunicado que está al tanto de lo que se dice de ella. Sin embargo, pese a este tirón de orejas, Anabel aprovechaba la ocasión para darle las gracias a Susanna Griso. “Dar las gracias a Susanna por cómo habláis o cómo lleváis mis temas”, finalizaba.

Anabel Pantoja emite un comunicado inesperado en pleno directo

Anabel Pantoja se encuentra totalmente desaparecida de los medios de comunicación desde que el 23 de noviembre dio a luz a su hija Alma. La prima de Kiko Rivera se ha centrado en sus labores como madre en un intento de acostumbrarse a esta nueva situación. No obstante, esto no significa que no esté al corriente de todo lo que se publica o se dice de ella en los medios.

En este sentido, Anabel ha emitido un comunicado sorpresa donde critica la cobertura que Espejo Público está haciendo de ella. “Todas las mañanas cubro con algo siempre el programa”, dice la sobrina de la tonadillera cansada de verse todos los días en televisión.

Era Gema López quien anunciaba la manera en la que Anabel había hecho llegar su queja al espacio matinal de Antena 3. “Ha preferido mandar un audio con su queja. Se atreve con todo y va contra la cúpula”, señalaba la colaboradora.

Concretamente, contra Alberto Díaz, el director de Espejo Público, que en el pasado trabajó con la prima de Kiko en Sálvame. “Dile de mi parte que me deje un poquito en paz”, comienza diciendo. “Sé que no lo hacéis por ser yo, sino porque habláis y os sale lo que sentís”, añadía.

López resaltaba que, pese a estar centrada en su pequeña, “ve todo lo que decimos, toma nota, y reacciona”. Pese a su crítica, aprovechó la ocasión para darle las gracias a Susanna “por cómo habláis o lleváis mis temas”.

Anabel Pantoja comparte su día a día

Aunque Anabel elevó su crítica a verse expuesta continuamente en los medios, lo cierto es que en las redes comparte su día a día. Desde que se convirtió en madre, su perfil se ha llenado de publicaciones donde visibiliza sus primeros días como madre primeriza. Desde su primera comida tras dar a luz, hasta los cambios que está experimentando su cuerpo.

Esta exposición le ha valido un gran número de críticas, pero la prima de Kiko cree que está siendo positiva para sus seguidoras. “A raíz de que yo cuente eso, la gente me haya dicho «sí, a mí me dieron puntos» o «sí, a mí me salieron almorranas»”. “Creo que es un tema que siempre ha sido tabú y ahora, pues a mí me han escrito millones de personas”, explica en el comunicado.

Programas como el de Susanna han mostrado la realidad de Anabel compartiendo sus publicaciones, lo que la influencer agradece enormemente. No obstante, le gustaría poder vivir su maternidad en tranquilidad sin sentirse cuestionada o expuesta en los medios de comunicación.

De ahí su comunicado a la dirección del programa con el que muestra su malestar por ver cómo están constantemente hablando de ella. Alberto, que conoce muy bien a la influencer, se ha tomado a broma su mensaje y lo recibía con una sonrisa.