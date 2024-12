La tajante reacción de Valencia al ver a Juan Roig tras lo que ha hecho por la DANA

Valencia vivió una emotiva misa funeral en memoria de las 222 víctimas mortales de la DANA. La catedral se llenó de emociones, con cientos de asistentes presentes para rendir homenaje a los fallecidos. Uno de los momentos más destacados fue la entrada de Juan Roig, presidente de Mercadona.

Juan Roig fue recibido con una ovación que dejó claro el cariño y reconocimiento hacia su figura, y es que solo unos pocos asistentes a la ceremonia fueron recibidos así. El presidente de Mercadona ha sido, claramente, protagonista indirecto del desastre.

Juan Roig, junto con los reyes Felipe VI y Letizia, fue uno de los asistentes más aclamados del evento. A su llegada, las personas que se encontraban a las puertas de la catedral no dudaron en aplaudirle.

Al final de la ceremonia, los vítores continuaron para Juan Roig. "¡Si todos fuesen como tú!", fue uno de los gritos que resonó entre los presentes. Este hecho refleja el impacto positivo que ha tenido el empresario en la sociedad valenciana tras la tragedia de la DANA.

El papel de Juan Roig por la DANA

La gestión de la catástrofe ha sido un tema muy comentado en la región. En declaraciones previas, Juan Roig criticó abiertamente la falta de coordinación entre los políticos durante la crisis.

Según Juan Roig, la respuesta de la ciudadanía fue ejemplar, con miles de voluntarios colaborando. Sin embargo, la actuación de los responsables políticos dejó mucho que desear. El presidente de Mercadona espera que se haya aprendido para el futuro.

La respuesta de Juan Roig

Juan Roig también ha sido muy proactivo en la ayuda directa a los afectados por la DANA. Consciente de la gravedad de la situación, el presidente de Mercadona creó una plataforma con una dotación inicial de 25 millones de euros.

El dinero de la plataforma de Juan Roig está destinado a la recuperación de los negocios que fueron destruidos o dañados por las fuertes lluvias y el desbordamiento de los barrancos. Además, la empresa ha entregado más de 300 toneladas de alimentos, materiales y otros recursos esenciales en colaboración con sus proveedores.

La vinculación de Juan Roig y Valencia

Estas acciones no pasaron desapercibidas para la sociedad valenciana. La presencia de Juan Roig en el funeral, donde se encontraban representantes del mundo empresarial y político, no solo fue un acto de respeto. Si no que también fue una muestra de apoyo a los afectados.

Los ciudadanos que se agolpaban a las puertas de la catedral mostraron su agradecimiento con aplausos. Los usuarios de redes sociales destacaron que solo los reyes y Juan Roig fueron recibidos de esta forma tan emotiva.

En medio de la tragedia, Juan Roig ha pedido que se dejen de lado las disputas políticas. Espera que todos los esfuerzos se concentren en la reconstrucción de las zonas más afectadas. "Menos discusiones y más hacer cosas", dijo el presidente de Mercadona, apelando a la unidad y al trabajo colectivo para superar el desastre.