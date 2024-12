La llamativa decisión de Carlo Costanzia tras el notición que ha dicho Alejandra Rubio

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia están disfrutando del nacimiento de su primer hijo en común, Carlo Jr. Dos días después de dar a luz, la pareja abandonaba el hospital para empezar su nueva vida familiar. En estos primeros días de paternidad, algo ha llamado la atención: la sorprendente decisión de Carlo Costanzia ante una noticia importante que Alejandra Rubio reveló sobre su parto.

Mientras que Alejandra Rubio se recuperaba tras la cesárea, intervino por teléfono en su programa, Vamos a ver. La hija de Terelu Campos contó cómo se siente y aclaró un rumor que había estado circulando en los medios.

Alejandra Rubio desmiente rumores

"El parto fue programado porque tuve diabetes durante el embarazo. Mi ginecóloga me recomendó que no podía esperar a ponerme de parto por cuestiones de salud. No fue por ningún documental, fue por un tema de salud", dijo Alejandra Rubio.

Circulaba el rumor de que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia programaron el parto por la planificación de su documental. Supuestamente, querían tener esa fecha exacta para que coincidiera con el final de las grabaciones. Pero la hija de Terelu Campos ha dejado claro que no hubo cámaras en ese momento tan íntimo.

Carlo Costanzia y su llamativa actitud

Carlo Costanzia tomó una decisión que sorprendió a los medios: fue interceptado cuando, en plena madrugada, salió de su casa a comprar papel higiénico. Lo hizo en patinete eléctrico y acompañado de su perro sin correa, generando sorpresa. Pero lo más llamativo fue su actitud ante las preguntas sobre las declaraciones de Alejandra Rubio.

Los periodistas le preguntaron por el parto y las declaraciones de su pareja sobre la diabetes gestacional, pero Carlo Costanzia se quedó callado. No mostró interés en comentar el tema y se limitó a evitar las preguntas.

La actitud de Carlo Costanzia es muy diferente a la que mostró cuando abandonaron el hospital. En ese momento, estuvo mucho más dispuesto a hablar con la prensa e, incluso, intervino más que Alejandra Rubio. Este cambio de actitud generó muchas preguntas.

La nueva vida de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

Aunque el comportamiento de Carlo Costanzia ha desconcertado a los reporteros, la pareja sigue disfrutando de su nueva vida con Carlo Jr. La orgullosa abuela, Terelu Campos, ha sido la única que ha visitado la casa de los recién estrenados papás, ayudando en todo lo necesario. A pesar de los momentos de tensión con la prensa, la familia Costanzia-Rubio se encuentra en una burbuja de felicidad.

Alejandra Rubio ha compartido lo difícil que fue enfrentarse a una cesárea, especialmente porque nunca había pasado por una operación antes. "Carlo estuvo conmigo todo el tiempo, y si no llega a ser por él no sé qué hubiera hecho", ha dicho, aunque lamenta que no fuese natural. Sin embargo, asegura que sus médicos tomaron la mejor decisión para su salud y la de su bebé, quien pudo evitar posibles complicaciones respiratorias gracias a la intervención.