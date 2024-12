El nuevo problema de Anabel Pantoja, sobrina de Isabel Pantoja: 'Me da miedo'

Anabel Pantoja, siempre cercana con sus seguidores, vive momentos agridulces tras convertirse en madre hace tan solo dos semanas. La influencer, que dio la bienvenida a su hija Alma, comparte en sus redes cómo está siendo esta nueva etapa, llena de emociones, pero también de desafíos inesperados. Anabel Pantoja ha destapado el nuevo problema que tiene confesando que no puede dormir y que "me da miedo".

En un sincero y emotivo vídeo, Anabel confesó su último problema, uno que no esperaba. "Si no tenía suficiente con la parte de abajo, herpes en la boca", reveló con su característico sentido del humor. Con "la parte de abajo", se refería a los típicos malestares que muchas madres experimentan tras dar a luz, un tema que ella no ha dudado en abordar.

Además, su batalla no termina ahí. El sueño, o más bien la falta de él, se ha convertido en otro gran obstáculo en estos primeros días como mamá primeriza. "Las horas que dormí hoy, 0", aseguró sin rodeos, con las tomas caóticas de la pequeña Alma, Anabel se encuentra enfrentando noches largas y agotadoras.

El nuevo problema de Anabel Pantoja, sobrina de Isabel Pantoja

Pero lo que más preocupa a la sobrina de Isabel Pantoja es algo que confesó con una frase contundente: "Me da miedo quedarme dormida". Los nervios y la responsabilidad de tener que estar pendiente de Alma en cada momento la han llevado a temer cerrar los ojos, a pesar del cansancio extremo.

A pesar de estas dificultades, Anabel no pierde la sonrisa. En sus publicaciones, refleja la alegría inmensa que siente al poder tener a su hija entre los brazos. Y es que, aunque los primeros días están siendo duros, su amor por Alma parece darle la fuerza que necesita para seguir adelante.

Los seguidores de Anabel Pantoja le muestran su apoyo

Sus seguidores no han tardado en volcarse con ella, llenándola de mensajes de apoyo y consejos. Muchas madres se han sentido identificadas con sus palabras, agradeciendo su sinceridad al mostrar una cara menos idealizada de la maternidad.

Anabel, acostumbrada a lidiar con las críticas y a vivir bajo el ojo público, demuestra una vez más que no tiene miedo de mostrarse tal y como es. Una madre luchadora, enfrentando sus miedos y sus dolores, pero también disfrutando de los momentos únicos que solo Alma puede regalarle.

En esta etapa, su autenticidad y valentía están ganándose más admiración que nunca. Aunque el camino no es fácil, Anabel sigue adelante, enfrentando cada día con amor, fuerza y una gran dosis de humor.