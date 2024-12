Paloma García-Pelayo suelta la gran bomba de Isabel Pantoja: 'De pobre nada, es una…'

El plató de Y ahora Sonsoles ha sido testigo de una de las declaraciones más impactantes del momento. Paloma García-Pelayo, conocida por su rigurosidad y su capacidad para destapar verdades ocultas, ha soltado una auténtica bomba sobre Isabel Pantoja. Según la periodista, la tonadillera vuelve a estar en el ojo del huracán, enfrentándose a un nuevo problema judicial y ha confesado que: "de pobre nada, es una artista de primera".

“Isabel Pantoja tendrá que regresar a los juzgados”, ha revelado García-Pelayo ante la atenta mirada de los colaboradores y la audiencia del programa. La causa de este nuevo lío no es otra que una demanda interpuesta por un antiguo amigo de Isabel, quien asegura haberle prestado la cantidad de 15.000 euros.

“Le presté ese dinero porque éramos amigos, pero no me lo ha devuelto. Me vi obligado a demandarla”, confesó este allegado en exclusiva a la periodista.

Paloma García-Pelayo suelta la gran bomba de Isabel Pantoja

Paloma no ha escatimado en detalles al compartir esta información. “No es la primera vez que Isabel tiene problemas de este tipo. Ya ha habido otros casos en los que pide dinero a amigos y, sencillamente, decide no devolverlo”, ha asegurado con contundencia.

Estas palabras han provocado un revuelo en el plató, especialmente cuando Pepa Romera, presentadora sustituta del programa, expresó su empatía hacia la cantante: “Pobre Isabel”.

La respuesta de Paloma no dejó lugar a dudas: “De pobre nada, es una artista de primera, pero estamos ante un nuevo caso que la llevará de nuevo ante la justicia”. Con este comentario, la periodista ha dejado claro que, aunque Isabel Pantoja sigue siendo una figura icónica en el panorama artístico, sus problemas personales y legales siguen empañando su trayectoria.

Paloma García-Pelayo da todos los detalles de esta nueva demanda

La demanda, según ha explicado García-Pelayo, ya tiene fecha para ser vista en el Juzgado Número 4 de Chiclana de la Frontera. Tanto Isabel como su hermano Juan han sido citados, aunque este último acudirá únicamente como testigo. Paloma ha explicado que el hermano de Isabel no está imputado, pero su testimonio será clave para esclarecer los hechos.

Este nuevo escándalo se suma a la larga lista de polémicas que han rodeado a la tonadillera en los últimos años. Aunque Isabel Pantoja ha intentado mantener su vida personal alejada del foco mediático, parece que los problemas la persiguen.

Por ahora, Isabel Pantoja no ha hecho declaraciones al respecto. Su entorno tampoco ha querido confirmar ni desmentir la información compartida por Paloma García-Pelayo.

Mientras tanto, los espectadores están a la espera de saber qué sucederá en la vista judicial y si, Isabel Pantoja logrará salir airosa de este nuevo lío legal. Lo que está claro es que la cantante vuelve a ser noticia, y no precisamente por su música.