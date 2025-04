La reina Sofía, señalada lejos de la Familia Real: ya se ha destapado su gran secreto

La reina Sofía ha protagonizado una información que la sitúa lejos de la Familia Real. Fue el pasado sábado 26 de abril cuando la madre de Felipe VI recibió un reconocimiento por su compromiso con el campo y la naturaleza. En concreto, la reina Sofía fue distinguida con el Premio SICampo 2025 por su defensa del sector agroganadero.

La mujer de Juan Carlos de Borbón acudía en solitario al madrileño Hipódromo de la Zarzuela, lugar en el que se celebraba el VI Salón Internacional del Campo. Un evento en el que se mostró muy cercana y tuvo ocasión de compartir momentos con expositores, así como con el público asistente. De hecho, accedió a hacerse multitud de fotografías y se mostró encantada de saludar a los niños que se le acercaban.

La reina Sofía recibe un galardón por su apoyo al campo y a la naturaleza

Una visita que tuvo como colofón la entrega del citado premio consistente en una placa conmemorativa. La monarca también recibió un bonsái de olivo, símbolo de la vida, la fortaleza, la sostenibilidad y el arraigo del mundo rural.

Así, mientras Felipe VI y su mujer despedían al papa Francisco en Roma, la emérita recibía el citado reconocimiento. Quien también estaba en España, pero a varios cientos de kilómetros, era su marido, Juan Carlos, que se encontraba en Sanxenxo participando en una regata.

El padre del actual rey, que no coincidió en ningún momento con la madre de sus hijos, sí se dejó ver con la infanta Elena. La hija mayor de Juan Carlos no quiso perder la oportunidad de reencontrarse con su padre y acompañarle en las regatas. La ex de Jaime de Marichalar llegó a la citada localidad gallega el sábado por la noche y a primera hora del domingo era fotografiada al lado del exjefe del Estado.

Un fin de semana en el que, queda claro, los miembros de la Familia Real tenían planes separados. Llamó la atención que la reina Sofía no viajara a Roma para el último adiós al papa Francisco en el funeral celebrado en la Plaza de San Pedro. La suya fue una de las ausencias más notables de la jornada.

Fue muy comentada la ausencia de la reina Sofía en el funeral del papa Francisco

De hecho, no se descartaba que acudiese tras visitar, junto a los reyes, la Nunciatura Apostólica de Madrid. Lugar en el que dieron el pésame al nuncio destinado en la capital española y firmaron en el libro de condolencias.

Cabe recordar que la madre de Felipe VI representó a la corona española en las exequias del papa Benedicto XVI, en 2023, donde coincidió con el papa Francisco. Además, también estuvo presente en el funeral de Juan Pablo II en 2005 y en el de Pablo VI en 1978.

Es posible que la reina, consciente de que el protocolo marca que son los reyes quienes representan a la Casa Real, prefiriera no faltar al evento que tenía previsto en Madrid. Un acto en el que fue condecorada en esta ocasión por su apoyo al campo y al sector agroganadero.