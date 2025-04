Aumenta la tensión por Eva González, exmujer de Cayetano Rivera: 'La policía...'

El apagón eléctrico de ayer lunes 28 de abril sorprendió a Eva González como a muchos, haciendo que sus planes cambiaran por completo. La expareja de Cayetano Rivera ha compartido su experiencia en redes sociales, describiendo la situación como angustiante y caótica. La falta de información y la incertidumbre marcaron su jornada, generando preocupación entre sus seguidores: “La policía me dice que hay bastantes trenes inmovilizados”, publicó.

Eva ha sido uno de los muchos usuarios de tren que vieron interrumpidos sus viajes de manera repentina. Por trabajo, la presentadora usa este método de transporte de manera habitual para desplazarse de Sevilla a Madrid. Sin embargo, a primera hora de esta mañana el servicio todavía no estaba restablecido y la ex de Cayetano no ha podido viajar.

Eva González alarma a sus seguidores con una última hora

España todavía no se ha recuperado del caos que el apagón eléctrico produjo en todo el país en el día de ayer. Algunas zonas no han recuperado la normalidad hasta a primera hora de esta mañana y continúan afectados algunos servicios. Eva González, desde la estación de tren, ha publicado una última hora sobre su situación aumentando la tensión de sus seguidores.

La exmujer de Cayetano Rivera ha publicado el estado en el que se ha encontrado la estación de tren de Santa Justa a primer ahora de la mañana. “La policía me dice que hay bastantes trenes inmovilizados en distintos puntos de las vías”, ha explicado. “Hasta que no se proceda a su retirada, no se podrá reanudar el servicio”, añadía dando más información sobre la situación.

Por este motivo, Eva no ha podido trasladarse hasta Madrid como viene siendo habitual por cuestiones de trabajo. La presentadora vive a caballo entre la capital y Sevilla, pero debido al apagón de ayer todavía no ha podido viajar. De hecho, a las cinco y media de la mañana, la ex de Cayetano todavía estaba en la estación de Santa Justa.

El apagón afectó a millones de personas en la Península Ibérica, interrumpiendo servicios esenciales y generando caos en diversas regiones. Las autoridades han trabajado intensamente para restablecer el suministro eléctrico, logrando avances significativos en las horas siguientes. Sin embargo, Eva ha visto cómo todavía el servicio en esa zona no ha podido ser reanudado.

Eva González se queda sin poder ir a trabajar

Un gran número de ciudadanos han tenido que pasar la noche en las estaciones de tren de todo el país. Ante la interrupción de servicio, hay quienes no han podido regresar a sus casas debido al apagón. En el caso de Eva González, a ella le ha pillado en la estación de tren de Santa Justa, Sevilla, quizás en un intento de viajar a Madrid.

En su caso, y ante el aviso de la policía sobre la situación de las vías, no le habrá quedado otra que volver a casa a esperar la reanudación del servicio. De esta manera, Eva ha visto cancelada su agenda y los compromisos profesionales que tenía para hoy.

Se espera que, en unas horas y gracias al trabajo de los profesionales, todo vuelva a la normalidad dentro de poco. Con ello, Eva podrá viajar a Madrid, pero todavía la ex de Cayetano no ha actualizado su estado.

Su último mensaje ha aumentado la tensión entre sus seguidores que esperan que Eva González vuelva a pronunciarse. Por el momento, lo único evidente es que, como ella, muchos hoy no habrán podido reincorporarse a su puesto de trabajo. Junto a Eva, otros famosos como Anabel Pantoja o María José Campanario también se han visto afectados por el apagón nacional.