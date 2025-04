Casa Real toma una fuerte decisión con la reina Letizia: 'Ha entrado en pánico'

Casa Real ha sorprendido con una última hora que tiene a la reina Letizia como protagonista. Este fin de semana, Telecinco iba a emitir un reportaje sobre la mujer de Felipe que ha hecho reaccionar a Zarzuela prohibiendo su emisión. “Telecinco ha entrado en pánico”, ha confirmado Diego Arrabal tras conocer lo sucedido en Mediaset.

Según el paparazzi, el reportaje llevaba como título Letizia fuera de Zarzuela, y esto no ha gustado a Casa Real. Como consecuencia, se ha puesto en contacto con el medio de comunicación para prohibir por completo su difusión. No obstante, este comportamiento ha provocado un efecto no deseado y ahora muchos se preguntan qué esconde Casa Real sobre la reina Letizia.

Casa Real reacciona ante una última hora sobre la reina Letizia

Una nueva polémica sobre la reina Letizia ha puesto en el foco mediático a la Casa Real. Durante años se ha hablado largo y tendido sobre la mujer de Felipe y muchas informaciones han salido a la luz sobre su papel. En este sentido, un nuevo reportaje sobre ella iba a ver la luz este fin de semana en Mediaset, pero finalmente no ha sido así.

La determinación que ha tomado Casa Real con la reina ha sido vetar por completo la emisión de este reportaje. “Telecinco ha entrado en pánico”, ha explicado Diego Arrabal, destapando el controvertido movimiento por parte de la institución. La audiencia ha sido testigo de cómo el pasado sábado, en Fiesta, anunciaban la emisión de un especial titulado Letizia fuera de Zarzuela.

En teoría, esta crónica aportaba información sobre a qué se dedica la reina cuando no está en palacio. Según Arrabal, las veces en las que Letizia está fuera de la Zarzuela “es más a menudo de lo que nosotros pensamos”. A esto se le unen los rumores sobre la posible separación de Felipe y su mujer que algunos medios han programado para mañana 29 de abril.

Telecinco quería aprovechar el tirón mediático para explorar a qué dedica el tiempo libre la reina fuera de la Zarzuela con un mensaje encubierto. Para Arrabal, es claro, “es una manera de decir que cada vez los reyes están más separados”.

No obstante, pese al anuncio contante por parte de Fiesta, el reportaje finalmente no ha visto la luz. “Después de una llamada telefónica no se ha emitido”, ha desvelado Arrabal sobre el movimiento que se ha realizado desde Casa Real.

Casa Real frena en seco un reportaje sobre la reina Letizia

El excolaborador se ha mostrado especialmente molesto por cómo Casa Real ha vetado el reportaje anunciado sobre la reina Letizia. En su opinión, este movimiento esconde algo y oculta la realidad de lo que ocurre entre las paredes de la Zarzuela.

“A priori no le veo nada malo, ¿qué esconden?”, se preguntaba en el último directo de su canal. No es la primera vez que la imagen de la Casa Real y su transparencia se han visto comprometidas. Hace unas semanas, fueron las fotos de Leonor en bikini lo que desde Zarzuela intentaron que no vieran la luz.

Esto generó un profundo debate sobre la libertad de información de la prensa y el comportamiento de la monarquía española ante ciertas noticias. Ahora ha sido Telecinco quien ha recibido, según Arrabal, una llamada de Casa Real para frenar el reportaje sobre la reina Letizia.

Lo cierto es que, viendo el avance, la crónica no parecía esconder una lectura negativa hacia la reina Letizia. No obstante, desde Zarzuela no han creído conveniente su emisión y han puesto en jaque a Telecinco. En Mediaset se vivió una tarde frenética ante este movimiento de la institución y el debate sobre su transparencia vuelve a estar sobre la mesa.