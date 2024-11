La reacción de Kiko Rivera a las contundentes palabras de la mujer de Asraf Beno

Isa Pantoja, hermana de Kiko Rivera y esposa de Asraf Beno, ha cumplido 29 años en medio de tensiones familiares. Aunque el distanciamiento con su hermano es notable desde hace tiempo, ella ha aprovechado su cumpleaños para mandar un mensaje que no ha dejado indiferente a nadie. Y él ha reaccionado de manera inesperada a esas palabras: ha optado por el silencio.

En esta ocasión, Kiko Rivera no ha entrado al trapo y no ha avivado la polémica respondiéndole con alguna indirecta. Ha preferido callarse, porque tiene la cabeza en otro sitio. Sí, en un fallecimiento que le ha destrozado el corazón.

La mujer de Asraf Beno y hermana de Kiko Rivera sorprende con un mensaje

Isa Pantoja, tras un año de altibajos, ha compartido una foto especial de su cumpleaños, en la que aparece soplando las velas de su tarta. Y junto a esta publicación ha escrito: “En una montaña rusa de emociones, celebro mis 29 añazos. Felicidades para mí”.

Con este mensaje, Isa ha dejado entrever su lucha emocional y su decisión de seguir adelante a pesar de sus problemas familiares. Parece reflejar su deseo de mirar hacia el futuro sin dejar que los conflictos empañen sus momentos importantes.

El distanciamiento con Kiko Rivera y su madre es evidente, pero Isa ha dejado claro que va a seguir disfrutando de su vida. Especialmente al lado de quienes la quieren: Asraf Beno, su hijo y sus amistades, quienes la apoyan y acompañan en cada paso.

Por tanto, para ella, el cumpleaños ha sido una ocasión especial para agradecer lo que tiene. Y también para evidenciar su deseo de seguir adelante con fortaleza.

Kiko Rivera reacciona con silencio al comentario de su hermana

A lo largo del tiempo, Kiko Rivera ha sido conocido por responder con indirectas los mensajes de su hermana. No obstante, en esta ocasión ha optado por el silencio, lo que ha sorprendido a muchos seguidores, quienes están acostumbrados a ver cómo expresa sus opiniones sin tapujos. El DJ ha decidido mantenerse al margen y no se ha pronunciado al respecto, quizás porque no quiere avivar la guerra familiar.

Aunque otra posible razón detrás de su silencio es el dolor personal que el marido de Irene Rosales está enfrentando debido a una pérdida que ha revelado en sus redes sociales. A través de una historia en Instagram, ha expresado su tristeza y luto, diciendo: “Nos partiste el alma en pedazos”.

“Una princesa más está en el cielo. Descansa en paz”. Esto podría haber llevado a Kiko a enfocarse en su proceso de duelo, dejando de lado cualquier tipo de respuesta pública hacia su hermana.

A medida que pasa el tiempo, es posible que esta distancia continúe si ambos hermanos mantienen su postura. Isa ha encontrado apoyo en Asraf Beno y en sus amistades, mientras que Kiko está más enfocado en su vida personal y sus propios problemas. Por lo tanto, aunque sus vidas sigan caminos separados, ambos parecen estar buscando un equilibrio individual que no dependa de la aprobación familiar.