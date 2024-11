Kiko Rivera e Irene Rosales hacen una promesa importante: 'Vamos a seguir en ello'

Kiko Rivera y su mujer, Irene Rosales, han mostrado su firme compromiso de no volver a atacar más a Isabel Pantoja. El matrimonio, consciente de la repercusión de la reciente entrevista de la hermana del DJ, prefiere mantenerse al margen sobre cualquier asunto que tenga que ver con la familia de Kiko.

"Vamos a seguir en ello y ya está", aclaraba Rosales ante los reporteros que insistían en conocer cómo se habían tomado las declaraciones de Isa en ¡De Viernes!. Firme en su decisión, la andaluza no está dispuesta a entrar en polémica alguna con su familia política.

La mujer de Kiko Rivera ha explicado que la postura que ambos han adoptado "es por nuestra paz mental, hay que estar al margen". Una afirmación que demuestra que no darán explicaciones pese a la polémica generada.

Irene Rosales ha desvelado la firme decisión que ella y su marido han tomado

De quien tampoco ha querido hablar es de su suegra, la cantante Isabel Pantoja, quien se convirtió en protagonista involuntaria de la entrevista de la mujer de Asraf Beno en Telecinco.

"No puedo decir nada", insistió la andaluza. "No voy a culpar a nadie ni a señalar con el dedo. Cada uno tiene su versión y su manera de verlo, no voy a entrar en detalles ahora", repetía nuevamente.

Irene tiene claro que para ella y para su marido lo más importante, en estos momentos, es priorizar su bienestar y alejarse de los conflictos que rodean al apellido Pantoja.

La postura que Rosales ha dado a conocer llegó unos días antes de la entrevista que Fran Rivera concedió ayer al mismo espacio en el que se sentó Isa Pantoja. El torero acudió a ¡De Viernes!, donde contó datos hasta ahora desconocidos sobre su infancia con la tonadillera. "Ese daño que nos hizo, no lo puedo olvidar nunca", aseguró.

Rivera Ordóñez explicó cuál era la relación que mantenía con la mujer de su padre cuando él y su hermano Cayetano eran solo unos niños. "Cuando estaba mi padre, era una persona. Y, cuando no estaba mi padre, era otra", desveló Francisco Rivera.

Fran Rivera ha dado datos en ¡De Viernes! sobre lo que vivió en su infancia con Isabel Pantoja

El marido de Lourdes Montes nunca ha ocultado las diferencias que mantiene con la madre de Kiko Rivera. En el año 1993 en el programa Date un respiro de Telecinco, magacín presentado por Laura Valenzuela y Agustín Bravo, Francisco Rivera señaló desde cuándo no tiene contacto con la tonadillera.

“Nunca he hablado con Isabel Pantoja después de la muerte de mi padre y no tengo ningún interés", aseguró. Además, explicó que "si me la encontrara de frente, no le diría nada bueno”, apuntó entonces.

Así, la postura del matrimonio formado por Kiko Rivera e Irene Rosales de no hablar de la familia Pantoja contrasta con la actitud Fran Rivera. Los primeros están decididos a mantenerse al margen de la polémica, mientras el torero no está dispuesto a callarse lo que piensa.