La inesperada confesión de Pau Víctor sobre Lamine Yamal: 'A Frenkie no le gusta...'

La plantilla del FC Barcelona se ha convertido en todo un fenómeno, sobre todo por la juventud de gran parte de los jugadores. En el vestuario del Barça, muchos de los jugadores no superan los 20 años de edad, algo que ha hecho que los jugadores conecten, en gran medida, con los más jóvenes. Sin embargo, parece ser que en el Barça, la diferencia de edad entre los jugadores hace estragos entre ellos.

Es tan notable la diferencia de edad que Pau Víctor ha confesado uno de los puntos que crean más discordancia entre los jugadores del Barça. Ha sido en el pódcast Xapa La Ràdio, donde Pau Víctor ha explicado cuál es el principal tema de debate en el vestuario de Hansi Flick: la música. Y es que parece ser que Lamine Yamal es el principal culpable de esta discordancia.

La confesión de Pau Víctor que señala a Lamine Yamal

Según explicaba Pau Víctor en Xapa La Ràdio, Lamine Yamal es el que se suele encargar de la música en el vestuario del FC Barcelona. Los gustos musicales de Lamine Yamal son un punto de debate en el equipo, ya que a todos los jugadores no parece gustarles.

“Sabe poner un poco de todo, pero hay días que…”, explicaba Pau Víctor. Y es que, según el jugador catalán, hay días que si no estás en el mismo estado de ánimo que Lamine, se les hace un poco pesada la música que pone.

Lamine Yamal, que ha hablado de su gusto musical en diversas ocasiones, siempre ha asegurado que su estilo de música favorito es el dembow. De hecho, en multitud de ocasiones hemos podido ver a Lamine Yamal bailando junto a Nico Williams o Alejandro Balde.

Este estilo de música, parece no gustar a todos sus compañeros del FC Barcelona, y Pau Víctor no ha dudado en señalar a aquellos que no comparten la música de Lamine.

“También te digo que da vida al vestuario”, apuntaba Pau Víctor en favor de Lamine Yamal. Aun así, los presentadores de Xapa La Ràdio le han preguntado si otros jugadores más veteranos, como por ejemplo Robert Lewandowski, comparten el gusto musical de Lamine Yamal.

Sin negar que Robert Lewandowski no es afín a los gustos de Lamine, la confesión de Pau Víctor ha sorprendido a todos. “A quien tampoco le gusta mucho la música de Lamine es a Frenkie de Jong”, confesaba Pau Víctor entre risas.