Giro de 180 grados con Pau Víctor: un fichaje de 25 M€ decide su futuro en el Barça

Pau Víctor ha sido uno de los dos fichajes que ha realizado el Barça este verano. El catalán estuvo a las órdenes de Rafa Márquez en el filial la pasada campaña y deslumbró con 20 goles. Y ahora, con la llegada de Hansi Flick al banquillo culé, se ha ganado el sitio con los mayores.

Sin embargo, la continuidad de Pau Víctor no está ni mucho menos garantizada, ya que debe demostrar que es un digno suplente de Lewandowski. La intención de Flick es que los jóvenes puedan tener sus oportunidades, como así la han tenido Casadó y Bernal por necesidad. Ahora bien, pese a que la temporada apenas ha comenzado, el ex del Girona ya se queda sin tiempo, pues su principal rival para suplir al polaco se está saliendo.

Pau Víctor, en manos de un fichaje de 25 M€

Este verano, el Barça ha realizado varios movimientos en la parcela ofensiva para tratar de mejorar el rendimiento ofrecido el curso pasado. Con Lewandowski como indiscutible, Pau Víctor ha llegado para ocupar el rol de revulsivo y brillar saliendo desde el banquillo, aunque de momento no está teniendo demasiadas oportunidades.

Hansi Flick prefiere que el '9' coja confianza y no lo saca del campo casi nunca, y si lo hace, lo hace muy al final. Pau Víctor se está quedando sin tiempo para demostrar todas sus habilidades y, para colmo, su gran enemigo está brillando lejos del Barça y podría regresar completamente gratis. Eso sí, Pau Víctor espera que no vuelva, ya que existe una opción de 25 millones para alejarlo definitivamente del Camp Nou.

Hablamos de Vitor Roque, que se ha marchado cedido al Real Betis tras saber que no iba a contar para Flick. El brasileño no quería pasar otra temporada en el banquillo y decidió buscar una salida. Ahora, Pau Víctor ocupa su lugar y queda demostrado que, de momento, ser suplente de Lewandowski no sale muy rentable.

Solo el fichaje de Vitor Roque salvaría a Pau Víctor

Vitor Roque se marchó cedido y tendrá que volver en 2025 o 2026. Así lo estipula el acuerdo entre FC Barcelona y Real Betis, pero también destaca la cláusula de 25 millones por la que podría quedarse en la capital hispalense. Si el Betis así lo decide puede pagar dicha cantidad y dejar al Barça sin el brasileño, y esa es precisamente la única y gran esperanza que tiene Pau Víctor.

La decisión no parece descabellada, pues Vitor Roque ha comenzado con buen pie en el Real Betis anotando en su debut liguero ante el Leganés. Deco vigila su evolución y podría reclamar su regreso con la promesa de que será importante, lo que complicaría seriamente las opciones de Pau Víctor.

Por ahora, parece que el futuro de Vitor Roque seguirá ligado a su rendimiento. Su debut ilusiona a la afición, y en el Real Betis están encantados con su llegada.

Vitor Roque recupera la sonrisa en el Real Betis

Durante su presentación con el Betis, Vitor Roque mostró su felicidad y destacó la acogida de la afición. "Debutar así, en casa y con un gol, es algo que no me imaginaba", dijo el delantero brasileño. También mencionó que la historia y grandeza del equipo andaluz fueron factores clave para su decisión.

A su vez, fue prudente al hablar sobre su paso por el FC Barcelona. El ariete dejó claro que ha "pasado seis meses ahí" pero ahora es del Real Betis y quiere "hablar solo de este club". El delantero ha encontrado un nuevo impulso para su carrera y en el club están convencidos de que será una pieza clave en el ataque.

El futuro de Vitor Roque está ahora en manos del Betis, pero el Barça no lo pierde de vista. Deco sigue atento a cada paso del brasileño en su nueva etapa. En su mano está no solo su futuro, sino el de Pau Víctor también.