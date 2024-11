María del Monte sorprende a todos con su última afirmación sobre Antonio Tejado

Hace unos días, salió a la luz la cifra en la que han sido tasadas las joyas que le robaron a María del Monte. Ahora, los medios le han preguntado por esta noticia que afecta directamente a Antonio Tejado. No obstante, la artista ha optado por no decir nada al respecto:

“Yo no voy a decir de ese tema absolutamente nada y eso... Lo que se tenga que ver, se verá y está en manos de quien tiene que estar”. Sin embargo, no ha tenido ningún problema en confirmar que, por ahora, no ha podido recuperar nada de lo que se llevaron de su casa.

Aquel día, un grupo de asaltantes entró en la casa de María del Monte e Inmaculada Casal y les robaron un total de 288 piezas de joyería y objetos de lujo. En la lista se incluyen anillos, relojes, pendientes y otros accesorios de valor.

Un botín que, según el informe pericial que ha recibido el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, tiene un valor de 181.345,53 euros. Ante la imposibilidad de ver las piezas originales, los peritos han tenido que recurrir al método de “comparación de muestras”.

Este procedimiento consiste en comparar las joyas de María del Monte con objetos similares encontrados en “anticuarios y páginas web especializadas”. Por eso, todos estos objetos “han sido tasados a un precio similar al de segunda mano”.

María del Monte sorprende al negarse a hablar de Antonio Tejado ante la prensa

Todavía se tiene que demostrar la implicación de Antonio Tejado en el robo que sufrió María del Monte en su domicilio. Sin embargo, la cantante ha asegurado ante las cámaras de Europa Press que “no voy a decir de ese tema absolutamente nada”.

Una reacción similar ha tenido cuando dicha agencia de noticias le ha mencionado el nombre de su ahijada, Isa Pantoja. Este viernes, la influencer cumple 29 años y los reporteros han querido saber si ha felicitado a la joven en este día tan especial:

“Tú sabes que yo no voy a hablar de eso. No es nada malo, y no es porque sea malo. No hay que contar solo lo bueno o solo lo malo. Hay cosas que uno decide que no… Porque son suyas”.

No obstante, y en apoyo a las víctimas de la DANA que ha arrasado varias zonas de Valencia y Castilla-La Mancha, María del Monte ha querido decir unas bonitas palabras.

“Estamos viviendo una situación dolorosa, no solo para los que la están sufriendo in situ, sino para el resto de España. Todos los españoles estamos consternados y estamos viviendo, no como ellos, pero desde la distancia, el dolor que están padeciendo”, ha dicho la artista.