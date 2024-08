Los problemas de Sofía Suescun dan un giro de 180º por culpa de Adara Molinero

Sofía Suescun se convirtió hace unos días en noticia tras ser acusada por su madre de haberla echado de casa. Maite Galdeano denunció los problemas de convivencia que había mantenido durante muchos años con su hija y su novio. Una situación tras la que la propia Sofía dejaba claro que no se iba a quedar callada.

La influencer daba a conocer la toxicidad de su relación con su madre. Lo hizo a través de un escrito, en el que se mostraba convencida de que había “llegado el momento de ser valiente y afrontarlo”.

Mientras tanto, los admiradores de su enemiga Adara Molinero han aprovechado la situación. Y han querido destapar todo aquello que tira por tierra la imagen de la actual novia de Kiko Jiménez. Un hecho que perjudica aún más en estos momentos a la que fuera vencedora de Supervivientes 2018.

Adara Molinero, por su parte, siempre ha hecho gala de una postura discreta. La exazafata madrileña disfruta de su vida plenamente al margen de polémicas televisivas.

Los haters de Sofía Suescun vuelven a la carga en su momento más delicado

Los seguidores de Adara, enemigosde Sofía Suescun, no tardaron en cuestionar a la hija de Maite Galdeano. Y todo después de que compartiera una grabación en la que mostraba las dificultades que tiene en su trabajo diario a la hora de crear contenido. Las críticas no tardaron en llegar y no por el mensaje que quería transmitir, sino porque dejaba a la vista un detalle de su nevera.

La publicación mostraba el frigorífico de la influencer casi vacío. Tan solo con unas botellas y poco más. Un pequeño detalle que provocó una oleada de comentarios negativos.

Fue en la gala final de Supervivientes All Stars cuando Adara desveló lo que realmente pensaba de Sofía Suescun. “Como superviviente, eres un diez; como persona, eres un cero”, sentenció Molinero. Desde entonces, cualquier detalle es bienvenido por los seguidores de Adara para criticar a la pareja de Kiko Jiménez.

Adara Molinero guarda silencio ante la última polémica de Sofía Suescun

Una acusación que llegó después de dejar a la vista cuál había sido su comportamiento en la isla. “Te has metido con la maternidad de Marta, con Jorge, con el asunto que más le podía doler. Te has ido metiendo con cada uno con lo que más le podía doler y te ha salido mal, has hecho un concurso muy cutre”.

Ahora, pocas semanas después de la conclusión del citado reality, Sofía Suescun vuelve a ser noticia mientras Adara guarda silencio. Habrá que esperar para ver si los detractores de Suescun sacan a la luz más datos convertidos de la persona que se define como la mujer “más mala de España”.

Sofia en estos momentos se encuentra centrada en defenderse de las acusaciones realizadas por su madre. Un hecho que no impide que tenga que hacer frente a las críticas de los seguidores de Adara.