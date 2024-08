La relación que rompió Antonio Rossi justo antes de casarse con el modelo Hugo Fuertes

Antonio Rossi y Hugo Fuertes celebran hoy su enlace matrimonial después de cerca de cuatro años de relación. Una boda con la que formalizan la unión de sus destinos y que supone la confirmación de una preciosa historia de amor. Sin embargo, Antonio Rossi puso fin a una relación que duraba ya varios años poco antes de contraer matrimonio con su futuro marido.

En agosto del año pasado era el propio periodista quien confirmaba en directo su intención de casarse. “Me caso el año que viene y estoy muy feliz y contento. Está organizado desde hace tres meses y los invitados ya lo saben…”, anunciaba.

Precisamente entre las personas con las que contaba desde un principio Rossi estaban Belén Esteban y María Patiño. Sin embargo, hace unos meses la ex de Jesulín desvelaba, por sorpresa, que no iba a acudir al enlace del que había sido su gran amigo durante muchos años.

Antonio Rossi rompió recientemente su amistad con Belén Esteban y María Patiño

Una noticia que hizo saltar las alarmas y que la propia Belén se encargó de aclarar. “Le quería mucho, pero ya no le quiero tanto”, comenzó diciendo la de Paracuellos. Esteban, que calificó de “hermano” a Rossi desvelaba el momento en el que se rompió su relación.

“Lo que me hizo en mi cumpleaños… No voy a contar el motivo, porque no puedo contarlo, pero tu amiga era yo. Los invitados daban igual. Y me voy a callar, porque me estoy calentando y hoy voy a explotar y no puedo”, zanjó sin contar más detalles.

Quien tampoco estará presente en la celebración del enlace entre Antonio Rossi y Hugo Fuertes será María Patiño. La presentadora de Ni que fuéramos dejó claro que el 16 de agosto estaría lejos de Madrid coincidiendo con la celebración de su 53 cumpleaños.

Precisamente la gallega compartía ayer un vídeo en el que aparecía desfilando por la playa. De fondo sonaba la canción Crazy in Love de Beyoncé con la que tantas veces se ha hecho viral. Una grabación a la que acompañaba un emotivo mensaje: “Yo soy porque tú eres”.

La presentadora ha llenado su perfil de Instagram de todas las felicitaciones recibidas a lo largo de la jornada de ayer. Ni rastro del que fuera su gran amigo Antonio Rossi. Queda claro así que el periodista no ha escrito a Patiño, ni tampoco ella será hoy testigo de la boda del colaborador.

El periodista no contará hoy en su boda con la presencia de las que fueran sus grandes amigas

Sin tener más detalles de lo sucedido, lo cierto es que será muy destacada la ausencia de Belén Esteban, por un lado, y de María Patiño, por otro. Ambas fueron durante años grandes amigas del periodista, con quien mantuvieron una estrecha relación que fue mucho más allá de las cámaras.

Tampoco Antonio Rossi ha querido pronunciarse sobre la razón que ha provocado tal distanciamiento. Sea como fuere, el andaluz tendrá hoy ocasión de celebrar su boda con sus compañeros de Telecinco, con los que tantos años coincidieron María Patiño y Belén Esteban.