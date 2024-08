Kiko Jiménez está hundido y ha tomado una durísima decisión con Sofía Suescun

Kiko Jiménez y Sofía Suescun se han convertido en las últimas horas en el centro de todas las miradas. Después de que Maite Galdeano acusara a Kiko Jiménez de anular a su hija, Sofía Suescun respondía a su madre en redes. Mientras el enfrentamiento parece lejos de resolverse, ha sido Kiko el que ha hecho un movimiento que nadie esperaba.

El concursante de realities de Telecinco ha sorprendido a todos tras comprobarse que había dejado de seguir a su novia en redes. Kiko Jiménez, que cuenta con más de medio millón de seguidores en Instagram, borraba de su lista de seguidos a Sofía Suescun. Al menos durante unas horas, ya que en estos momentos vuelve a contar con ella en Instagram.

Un gesto que deja a la vista que lo que sucedía ayer entre el andaluz y la navarra. Fue Maite Galdeano quien daba la voz de alarma en redes sociales contra su hija y su yerno, Kiko Jiménez. La que fuera concursante de GH16 denunciaba públicamente que su hija le había echado de casa “abducida por el ser que tiene al lado”.

En medio del conflicto con Maite Galdeano, Kiko Jiménez dejó de seguir a Sofía en redes

Horas después era Sofía quien, a través también de Instagram, ponía de manifiesto que lamentaba el comportamiento de su madre. “Todas las barbaridades que se están diciendo son absolutamente falsas”, sentenciaba Suescun.

Y añadía: “Mi madre no está bien y necesita ayuda urgente. Pero por más que lo he intentado, siempre me encuentro con una negativa por su parte”.

Por la tarde era Kiko Jiménez el que alzaba la voz en el programa Fiesta. El de Linares, sin ocultar que se encontraba sobrepasado por la situación, dejaba claro que Maite mentía. Según su testimonio, Sofía y él estaban muy afectados por la salud mental de su suegra.

Según el propio Kiko reconocía, durante el tiempo que Sofía permaneció en Supervivientes, Maite y él tuvieron una discusión “muy fuerte” por la que se dejaron de hablar. Un enfrentamiento que se hizo público durante una de las galas a las que acudió. Lo cierto es que no existió relación durante unas semanas, pero Kiko hizo “de tripas corazón” ante el inminente regreso de Sofía, e intentó “reconducir” lo suyo con su suegra.

Se tambalea la relación entre Kiko Jiménez y Sofía Suescun tras los últimos acontecimientos

Una situación muy complicada que a la vista de la decisión tomada por Kiko de dejar de seguir a Sofía parece que el conflicto les está afectando a ellos como pareja.

El exnovio de Gloria Camila Ortega aclaró, además, que nunca le ha hecho elegir a Sofía entre su madre o él. “Nunca en 5 años. Siempre las he respetado como pack”, aseguraba.

Ahora las circunstancias parecen haber cambiado. Es posible que lo sucedido provoque la ruptura definitiva de la pareja o se avecine una exclusiva para la que se estarían preparando.