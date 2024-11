Primeras palabras de Edmundo Arrocet tras descubrir qué ha sucedido con Terelu Campos

Hace unas semanas, salió a la luz la supuesta deuda económica que Terelu Campos mantiene con Edmundo Arrocet desde antes del fallecimiento de su madre, María Teresa Campos. Ahora, el humorista ha roto su silencio para pronunciar sus primeras palabras al respecto.

Este jueves, 14 de noviembre, el artista chileno ha reaparecido en nuestro país para asistir al último homenaje que ha recibido Fernando Navarrete por su exitosa trayectoria profesional en TVE. Tributo que se ha llevado a cabo en el restaurante La Manzana, situado en la ciudad de Madrid.

Durante este evento social, Edmundo Arrocet no ha tenido ningún problema en atender las cuestiones de la prensa. Un momento que ha aprovechado para hacerle una nueva advertencia a Terelu Campos y al resto de su familia.

Tras varias semanas alejado del foco mediático, el humorista ha vuelto a reclamarle a este mediático clan el dinero que, según él, le deben desde antes de la muerte de Teresa.

Ante las cámaras de Europa Press, Edmundo Arrocet ha dejado muy claro que, a día de hoy, no ha recibido noticias de Terelu Campos ni de su familia. Sin embargo, ha confirmado que sigue “esperando a que me llamen para que me paguen”.

Edmundo Arrocet se pronuncia en relación con la supuesta deuda de Terelu Campos: “Estoy dejando pasar un tiempo”

Según Edmundo Arrocet, lleva un tiempo esperando a que Terelu Campos se ponga en contacto con él para saldar su supuesta deuda. No obstante, y a pesar de que no ha recibido noticias al respecto, el humorista ha asegurado que aún no ha tomado ningún tipo de medida contra ella y su hermana.

“Estoy dejando pasar un tiempo prudencial porque creo en la honorabilidad y espero que un día me llamen y que lo hagan como quieran”, ha confirmado el artista.

Por otro lado, como era de esperar, Edmundo Arrocet no ha tenido ningún problema en responder a otras de las cuestiones relacionadas con la familia de Terelu Campos. Entre ellas, la nueva faceta de José María Almoguera como personaje público.

Tras asegurar que no sabía nada sobre este tema, ya que lleva una temporada fuera de nuestro país, el humorista chileno ha querido tener unas bonitas palabras para el joven. “Le quiero mucho porque vivimos mucho tiempo juntos, siempre estaba visitando a su abuela”, ha aclarado.

Finalmente, Edmundo Arrocet ha confirmado que, a pesar de la cercanía, todavía no sabe dónde pasará las Navidades. Sin embargo, y a pesar de que su intención es estar en estas fechas tan señaladas “en Londres o en Ibiza o en Madrid”, todavía no ha tomado una decisión.