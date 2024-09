Las duras palabras de Pilar Vidal que afectan a Edmundo Arrocet: ‘Es muy…’

El mundo del corazón siempre está lleno de confesiones y polémicas, y esta vez ha sido Pilar Vidal la que ha causado un gran revuelo. Y todo a raíz de unas polémicas declaraciones sobre el ex de Mª Teresa Campos.

La periodista ha dado unas duras declaraciones en el pódcast La casa de mi vecina, conducido por Nagore Robles, sobre Edmundo Arrocet. Un formato donde la colaboradora ha confesado qué opinión tiene sobre el humorista: “Es muy siniestro”.

Pilar Vidal confiesa qué piensa realmente de Edmundo Arrocet

Junto a la periodista Lydia Lozano, Pilar Vidal participó en una charla llena de anécdotas. Durante el transcurso del programa, Nagore Robles lanzó una pregunta que puso a ambas periodistas en una situación delicada: “¿Qué personaje es famoso y no entendéis por qué?”.

Mientras Lydia Lozano intentaba esquivar la pregunta de forma diplomática, diciendo: “Yo diría tantos, pero no puedo”. Pilar Vidal, por su parte, no dudó en compartir lo que realmente piensa de Bigote Arrocet, expareja de María Teresa Campos.

Lejos de contenerse, Pilar Vidal fue directa y tajante en su respuesta: “A mí Bigote Arrocet me parece lo peor. Me parece chusmón, no me gusta nada”. Con estas palabras, la periodista dejó claro que no siente ninguna simpatía por él.

Pero las críticas de Pilar no se detuvieron ahí. Vidal continuó expresando su incredulidad sobre cómo alguien con un comportamiento tan peculiar podría haber alcanzado la fama. “Encima tiene una vida muy rara, dormía en una habitación él solo, pinta camisetas, compra en Humana…”, señaló, refiriéndose a Arrocet.

En un giro inesperado, Lydia Lozano también quiso aportar algo más al retrato que Pilar estaba pintando de Bigote Arrocet. “Pintaba los árboles de María Teresa”, reveló Lydia. Una anécdota que despertó la risa de las presentes.

La periodista no tiene claro de dónde saca el dinero Edmundo Arrocet

Estas declaraciones han causado gran revuelo, ya que el humorista ha sido una figura que ha estado en el ojo público durante muchos años. Y aunque para algunos, Edmundo Arrocet sigue siendo una figura respetada, para Pilar Vidal parece ser todo lo contrario.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la profunda desconfianza que Pilar Vidal manifestó hacia Arrocet, especialmente en lo que respecta a su supuesta riqueza y vida empresarial. “Nunca he descubierto las empresas que tiene, siempre ha ido de superrico, de empresario, y nunca he conseguido averiguarlo”, confesó Pilar. Subrayando que a lo largo de los años ha intentado obtener información sobre los negocios de Arrocet, pero sin éxito.

Las sorprendentes declaraciones de Pilar Vidal sobre Bigote Arrocet han puesto en el centro del debate la verdadera naturaleza del humorista y su vida. La periodista no se ha cortado al expresar su falta de simpatía por Arrocet al cuestionar muchos aspectos de su vida personal y profesional.

A esto se suman las anécdotas compartidas por Lydia Lozano, que solo han servido para reforzar la imagen excéntrica y misteriosa de Arrocet. Queda por ver cómo reaccionará el humorista a estas acusaciones y si tomará medidas para defender su reputación.