Nuria Roca explica el cambio que ha tenido en su relación con Juan del Val

Nuria Roca ha visitado el plató de Sonsoles Ónega para compartir algunos de los momentos más memorables de sus 30 años de carrera. La presentadora ha trabajado en numerosos programas, realities, concursos y magazines a lo largo de su extensa trayectoria. En esta ocasión, no solo habló de su carrera profesional, sino que también ofreció un vistazo íntimo a su vida personal, con Juan del Val.

Nuria Roca recuerda su polémico beso con Miguel Bosé

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue cuando Nuria recordó un episodio que marcó su carrera televisiva. Además, marcó su vida personal: el famoso beso con Miguel Bosé en el programa UHF. Este icónico momento en la televisión española generó todo tipo de comentarios en su día.

Roca confesó que, en ese entonces, tuvo ciertas reservas por temor a cómo podría afectar a su relación con Juan del Val. En el programa Nuria dijo: "Que me perdonen en casa".

Aunque ahora confiesa: "Si yo ahora fuera la misma persona, no le diría que no puedo". Una confesión que demuestra como ha cambiado su relación con Juan del Val.

La opinión de Juan del Val sobre la fidelidad

Nuria Roca y Juan del Val concedieron en 2023 una entrevista para el diario El Mundo donde hablaron sobre su relación. Val confesó que: "La fidelidad es un tema al que esta sociedad concede una importancia que no tiene. A mí la fidelidad me da exactamente igual, me parece una gilipollez y no le doy ningún valor".

La libertad es, sin duda, el pilar sobre el que Nuria Roca y Juan del Val han construido su relación. A lo largo de varias entrevistas, ha quedado claro que para ellos, el concepto de pareja no se limita a la exclusividad.

Para ellos el amor se basa en la confianza, el respeto y la autonomía individual. Esta forma de entender el amor ha sido fundamental para que su matrimonio siga siendo sólido después de tantos años.

Nuria Roca ha vuelto a demostrar que es una mujer sin complejos, capaz de hablar con sinceridad sobre los aspectos más íntimos de su vida. Su relación con Juan del Val es un ejemplo de cómo el amor puede evolucionar y adaptarse a las necesidades de cada pareja. Eso sí, siempre y cuando se base en la confianza y la libertad.

A través de sus confesiones en el programa de Sonsoles Ónega, Nuria ha dejado claro que no hay una única manera de vivir el amor. Lo importante en su relación es encontrar un equilibrio que funcione para ambos.