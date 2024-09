Kiko Matamoros da información sobre su futuro bebé junto a Marta López Álamo

Kiko Matamoros ha vuelto a hablar sobre su deseo de ser padre junto a su esposa, la modelo Marta López Álamo. A pesar de haber manifestado varias veces su ilusión de tener un hijo con Marta, el colaborador ha confesado que aún no lo ha intentado. Además, ha dado información sobre cuándo quiere tener su futuro bebé junto a su esposa.

Kiko Matamoros desvela por qué aún no ha intentado volver a ser padre

En el programa Ni que fuéramos, Kiko Matamoros se ha sincerado sobre este tema, explicando con detalles por qué aún no lo han intentado. "Me encantaría tener otro hijo, pero no lo hemos intentado aún por Marta", comenzó diciendo Kiko.

Marta López Álamo, quien se dedica al mundo del modelaje, está atravesando un momento clave en su carrera. Según Kiko, es precisamente por el bien de su esposa y sus compromisos profesionales que han decidido posponer el intento de tener un hijo. "Está cimentando su carrera, tiene proyectos fuera de España y eso lo dificulta bastante", explicó Kiko en el programa, refiriéndose a los múltiples proyectos internacionales en los que Marta está involucrada.

Como modelo, Marta López Álamo ha estado trabajando en diferentes mercados fuera de España, lo que requiere tiempo, dedicación y mucha movilidad. Este crecimiento profesional es algo que tanto Kiko como Marta valoran profundamente, y por ello han decidido esperar un tiempo antes de formar una familia. Sin embargo, Kiko no ha perdido la esperanza y ve la posibilidad de tener un hijo como algo cercano en los próximos años.

El colaborador quiere ser padre en 3 años

"Espero que sí, espero poder tenerlo antes de cumplir los 70 años", confesó Kiko durante la entrevista. Y ha mostrado así que, aunque aún no ha llegado el momento, es algo que sigue estando en sus planes a medio plazo. Esta confesión demuestra que el deseo de ser padre sigue latente en el colaborador, quien está dispuesto a esperar el momento adecuado para ambos.

El propio Matamoros ha reconocido que tener otro hijo podría darle la oportunidad de "enmendar los errores del pasado". Con esta nueva etapa de su vida, siente que podría ser un mejor padre, más consciente y presente en la vida de su hijo. Algo que en su juventud no siempre pudo hacer debido a las circunstancias.

Kiko Matamoros sigue confiando en que, en el futuro, podrán hacerlo realidad. Ambos han demostrado estar muy unidos y compenetrados en su relación, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales y personales.