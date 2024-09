Cristian Suescun se defiende de la última polémica familiar: 'Me cuelga y…'

En medio de una creciente guerra familiar, Cristian Suescun vuelve a estar en el centro de una nueva controversia que involucra a Maite Galdeano. El hermano de Sofía Suescun entró en TardeAR para defenderse de las últimas acusaciones que se han vertido sobre su familia. El joven ha alegado que el creador de las acusaciones "me cuelga y luego me bloquea".

Cristian Suescun es acusado de quedarse con dinero que no es suyo

El conflicto gira en torno a la organización de un evento. El promotor Dennys Ricardo confiesa que tanto Cristian como Maite habrían incumplido su palabra.

Ambos recibieron un anticipo de 300 euros y luego cancelaron el evento. Sin embargo, Cristian Suescun ha decidido enfrentarse a las acusaciones en directo, negando tajantemente las afirmaciones del promotor.

Según la versión de Dennys, quien contactó con Cristian para gestionar un evento en el que Maite Galdeano sería la estrella, las negociaciones se llevaron a cabo rápidamente. Dennys asegura que Cristian le exigió un anticipo de 300 euros con urgencia, solicitando que el pago se realizara a través de Bizum. Todo parecía marchar bien, pero entonces todo se torció debido al conflicto familiar entre Maite y Sofía Suescun.

Según Dennys, Maite se negó a participar en el evento a última hora, dejando al promotor en una situación complicada. Sin embargo, Cristian sostiene que fue él quien decidió cancelar el bolo, asegurando que había un contrato que estipulaba el pago de la fianza.

"Esto se abona en concepto de fianza y quien rompe el contrato es el promotor, ¿cómo se lo voy a devolver?", afirmó Cristian. Para él, la situación es clara: la cancelación del evento no es su responsabilidad, y el dinero del anticipo no debe ser reembolsado.

Cristian se defiende de las acusaciones del promotor

Cristian, visiblemente molesto por las acusaciones de Dennys, explicó que el promotor le había llamado en varias ocasiones exigiendo que tomara medidas para asegurar la realización del evento. Sin embargo, según Cristian, ya se estaban produciendo tensiones entre su madre y Sofía, lo que hacía complicado que Maite quisiera cumplir con su compromiso.

"Él me mandó el dinero. Pasan como dos semanas, salta esta historia que me tiene a mí hasta aquí y el hombre me llama y me dice 'no estás haciendo nada'", relató Cristian. "Me cuelga y me bloquea", añadió, dejando claro que la actitud de Dennys fue la que complicó todo el acuerdo.

Lo más sorprendente de esta situación es que, a pesar de haber sido parte del acuerdo, Maite Galdeano parece no estar apoyando a su hijo. Según Dennys, la madre de Cristian llegó a calificar a su propio hijo de "sinvergüenza", acusándolo de actuar a sus espaldas durante la negociación. "Mi hijo es un sinvergüenza porque está haciendo las cosas por detrás de mí", habrían sido las palabras de Maite según el promotor.

No es la primera vez que Cristian se ve envuelto en polémicas familiares que involucran a su madre y a su hermana Sofía. A lo largo de los años, los tres han protagonizado numerosos enfrentamientos en los medios.

Esta nueva polémica solo añade más leña al fuego de una familia que no parece encontrar la paz. Mientras tanto, Cristian sigue defendiendo su postura en este conflicto, afirmando que no ha actuado de manera incorrecta y que simplemente está cumpliendo con el acuerdo que tenía con el promotor.

Como en tantas otras ocasiones, la familia Suescun-Galdeano vuelve a ser protagonista de una polémica mediática. Mientras Cristian trata de defenderse de las acusaciones, la pregunta que queda en el aire es si esta nueva disputa afectará aún más su ya complicada relación familiar.