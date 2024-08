El posado de Sheila Devil en la casa de Camilo Sesto que deja muda a Lourdes Ornelas

Sheila Devil ha vuelto a publicar contenido en su perfil de redes sociales. Tras meses preocupando a su madre por las fotografías que subía a Instagram, el hijo de Camilo Sesto anunciaba hace unas semanas que su cambio de sexo ya es una realidad.

Las últimas instantáneas que ha compartido vuelven a generar gran expectación y dejan a la vista detalles de la vida que lleva en la actualidad. En una de ellas, Devil posa en bikini junto a la piscina de la mansión que fuera propiedad de su padre.

Sheila Devil se ha dejado fotografiar posando de manera sensual ante la cámara. Sin embargo, no pasan desapercibidas las heridas y marcas que hay en sus piernas.

Sheila Devil vuelve a mostrar una imagen que hace saltar las alarmas

En una de las imágenes, Sheila Devil deja un enigmático mensaje: “EL MÁXIMO ACTOR DEL MUNDO”. Una frase que ilustra con una fotografía al borde de la piscina y que ha provocado todo tipo de comentarios.

Esta publicación, como las anteriores, no hace sino aumentar la preocupación de Lourdes Ornelas. La que fuera pareja del artista alcoyano no se rinde en su esfuerzo por ayudar a su hijo. Sin embargo, no parece que Sheila Devil esté dispuesta a cambiar su actual estilo de vida.

La mexicana ya advirtió la gravedad de la situación de su hijo a la revista Pronto. "Está en manos de un camello que le suministra drogas y no puedo hacer nada, porque las leyes no me protegen", desvelaba.

Precisamente es este uno de los temas que más preocupan a su madre. La amistad de Sheila Devil con personas de dudosa reputación. Ornelas considera que son muchos los que se han acercado a su hijo para aprovecharse de él.

Sheila Devil no parece dispuesta a cambiar su estilo de vida actual

Mientras tanto, Sheila Devil sigue con su vida al margen de las opiniones y el seguimiento de la prensa. Desde su perfil de Instagram deja constancia de sus planes con amigos. También sube fotografías en las que se puede ver el estado en el que se encuentra la casa que heredó del su padre, el artista fallecido en 2019.

Lo cierto es que la situación es cada vez más alarmante. Estas inquietantes imágenes en la piscina elevan la preocupación sobre el estado de Sheila.

Es evidente que necesita estabilidad y apoyo, pero se niega a recibir ayuda. Devil rechaza el respaldo que le ofrece su madre e insiste en que su círculo de amistades no le está traicionando.