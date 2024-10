Pepe Navarro hace un comentario sobre Bárbara Rey que deja a todos sin palabras

Las polémicas escuchas entre Bárbara Rey y el emérito no están dejando indiferente a nadie. Pepe Navarro ha sido el último en sumarse al escándalo por su extraña e inesperada reacción al ser preguntado sobre ello.

El presentador entró en Ni que fuéramos y, tras aclarar el tema de su casa en Ibiza, fue preguntado sobre la vedette y Juan Carlos. “¿Quiénes son esos?”, cuestionó Pepe como si no supiera quién era Bárbara y el emérito. “No sé quiénes son”, fue el comentario final que añadió y que dejó a todos sin palabras.

Pepe Navarro sorprende a todos con su opinión sobre Bárbara Rey

Pepe Navarro vuelve a estar de actualidad por varios motivos. El primero de ellos por la intención de Ivonne Reyes de tender puentes y la segunda por la venta de su casa de Ibiza. Sobre la primera cuestión no quiso pronunciarse y, sobre su vivienda, desmintió la información que ha circulado hace días.

Mucho menos dado a hablar se ha mostrado cuando Kiko Hernández le preguntó en directo sobre las escuchas de Bárbara Rey y el emérito. Desde que salieron a la luz no se habla de otra cosa en los medios, pero Navarro fue muy claro con su respuesta. “No sé quiénes son”, fue el comentario que el presentador hizo y que dejó a todos sin palabras.

Ayer la tarde transcurría con normalidad en el plató de Ni que fuéramos. En un momento dado, Kiko decidió llamar a Pepe para contrastar una información. Este aclaró punto por punto todo lo relacionado con su casa de Ibiza y negó que estuviera a la venta.

Una vez aclarado este tema, Kiko quiso saber su opinión sobre las escandalosas grabaciones de la vedette y el emérito. Lo que no se imaginaba el marido de Fran Antón es que Navarro haría uso de su ironía para responder. “¿Quiénes son esos?”, preguntó, fingiendo no conocer a los protagonistas.

Kiko no se dio cuenta de las intenciones de Navarro y, con gesto de no entender muy bien, le explicó quiénes eran. No obstante, el cordobés volvió a incidir asegurando que “no sé quiénes son”. Fue entonces cuando Hernández captó el mensaje y se despidió del presentador de Esta noche cruzamos el Mississippi.

Pepe Navarro evita hablar sobre el escándalo de la vedette y el emérito

Pepe ha sido de los pocos que ha declinado dar su opinión sobre los audios entre Bárbara y Juan Carlos. El comunicador ha optado por echar balones fuera y desligarse de todo fingiendo no conocer a ninguno de los dos.

Una respuesta que llamó la atención y que dejó a todos sin palabras ante la actitud inesperada de Navarro. Bien podría haber dicho que era un tema del que prefería no opinar, pero en su lugar optó por marcar visiblemente las distancias con Bárbara.

Quizás, Pepe lo que desea evitar es entrar en una nueva polémica ahora que las cosas con Ivonne parecen estar más relajadas. Hace unos días la venezolana tendió puentes y se mostró partidaria a una reconciliación con el presentador.

No obstante, este ni confirma ni desmiente y mucho menos entra a valorar públicamente esta posibilidad. “Estoy vivo, que ya es bastante”, aseguró a Kiko, dejando claro que, por el momento, se conforma con como está.

De ahí que haya evitado hablar de Bárbara y la gran polémica que ha suscitado sus grabaciones con Juan Carlos. Navarro no parece tener nada que decir al respecto y deja que sean sus protagonistas quienes capeen el temporal. Por el momento, tiene bastante con sus problemas legales con Ivonne, mientras espera el juicio entre la venezolana y sus hijos el 28 de octubre.