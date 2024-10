Omar Sánchez se la juega y confiesa la verdadera cara de Isabel Pantoja: 'Es muy...'

Omar Sánchez se ha convertido en el hombre más buscado tras su tenso encuentro con Anabel hace unos días. Ambos acudían al mismo evento en Canarias y, a pesar de haber estado cara a cara, la influencer evitó saludarle. La reacción de Anabel pilló por sorpresa al surfista que, lejos de afearla en público, se limitó a ser echar balones fuera.

Dónde sí mostró valentía y se la jugó fue al confesar la verdadera cara de Isabel. Durante su noviazgo con Anabel, ‘el negro’ coincidió varias veces con la tonadillera y tiene una opinión clara de ella. “Es muy buena gente”, afirmaba sin titubear y a pesar de todas las polémicas que ha protagonizado con sus hijos.

Omar Sánchez da un paso al frente que nadie se esperaba

Omar Sánchez ha vuelto a aparecer todavía con la resaca de su encuentro con Anabel latente en los medios. Era la primera vez que se veían las caras tras la separación y la reacción de la influencer no pasó desapercibida. En las imágenes se puede ver cómo Omar esperaba un saludo por su parte y cómo su ex le giraba la cara.

Para muchos es una prueba del carácter temperamental de los Pantoja que abandera, como no, la misma Isabel. Precisamente sobre ella y sus últimas polémicas le preguntaron a Omar en su regreso a la Gran Canaria Swin Week. El canario se mostró prudente, pero se la jugó al confesar la verdadera cara de la tonadillera: “Es muy buena gente”, opinó sin dudar.

En plena polémica entre Isabel y sus hijos, Omar ha sido valiente y ha decidido romper una lanza a favor de la artista. Al afirmar que es “buena gente”, se la ha jugado, porque precisamente de Isabel lo que más ha trascendido es todo lo contrario. Por ejemplo, el dinero que todavía le debe a la quiosquera o, sin ir más lejos, su ausencia en la operación de su hija.

Todos estos ejemplos han enturbiado la imagen de Isabel, pero Omar no parece compartir esa opinión. Al menos en lo que respecta a su propia experiencia, ya que como sí aclaró, con él “se portó genial”. “No me meto, pero por lo que conocí al final, pues es buena gente”, ha explicado sin dudarlo ni un segundo.

Omar Sánchez rompe una lanza por Isabel Pantoja

Omar Sánchez es, sin dudas, la persona más discreta que ha entrado y salido del clan Pantoja. Si bien goza de fama por haber sido marido de Anabel, ha sabido mantenerse alejado de todas las polémicas de la familia.

Su nombre va íntimamente ligado al clan, pero Omar sabe cuándo desvincularse. Su encuentro con su exmujer le ha puesto de nuevo en el disparadero, pero ‘el negro’ ha sabido reaccionar de la mejor manera. A pesar del desplante público, trasladó sus mejores deseos a Anabel para su futura maternidad.

Mucho más comedido se mostró cuando fue preguntado por las polémicas de Isabel. “No voy a hablar de la familia Pantoja, nunca he hablado y no voy a hablar de ahora”, comenzó diciendo. No obstante, sí confesaba públicamente que le desea a la tonadillera “siempre, siempre lo mejor”.

Y es que Omar vivió muchos años dentro del clan y visitó con asiduidad Cantora compartiendo con todos momentos juntos. Pero nunca desveló sus vivencias ni sus encuentros con la cantante. De sus últimas declaraciones se desprende que Isabel nunca tuvo un mal gesto con él ni Omar sintió que no fuera bienvenido.

Todo lo contrario, afirma que con él “se portó genial”, y que, pese a la imagen que traslada fuera, “al final es buena gente”.