Omar Sánchez emite un comunicado que preocupa a Anabel Pantoja: ‘No tengo…’

Omar Sánchez ha emitido un comunicado con el que preocupa a Anabel Pantoja: “No tengo fuerzas”, ha dicho tras acudir a urgencias. Omar se encuentra atravesando una mala racha que ha culminado con una visita urgente al médico.

El canario así lo ha confirmado en su perfil de Instagram con varias instantáneas de él en un centro médico. Todo comenzó con unos fuertes dolores que le impedían hacer con normalidad las tareas más sencillas de su día a día. Tras recibir el diagnóstico, Omar ha decidido tomarse un descanso y centrase en su recuperación.

La última hora de Omar Sánchez preocupa a Anabel

Los seguidores de Omar Sánchez se levantaban esta mañana con varias publicaciones del canario que han hecho saltar las alarmas. El exmarido de Anabel no está en su mejor momento y, tras recuperarse de un acto vandálico en su coche, ahora tiene otro problema.

“No tengo fuerzas”, ha dicho Omar en el anuncio con el que preocupa a Anabel. El pasado miércoles, el canario comenzó a sentir unos fuertes dolores que le dificultaban su día a día. Por todo ello, decidió acudir a urgencias para recibir un diagnóstico.

“Esta mañana me he levantado fatal de la garganta, me fui a trabajar, a grabar y no aguantaba más”, explicaba en una de sus stories. La experiencia de Omar con los dolores de garganta no es nada buena. Hace unos años, fue intervenido de las amígdalas y todavía le perdura el recuerdo de lo complicada que le resultó la recuperación.

Además, otra de las grandes preocupaciones del canario es que su dolencia llega justo cuando más trabajo tiene por delante. “Necesito recuperarme porque las próximas semanas son de mucho trabajo y viajes”, afirmaba.

Esta información preocupa a Anabel porque la sobrina de la tonadillera es consciente de los problemas por los que atraviesa su exmarido. De hecho, Omar ha decidido tomarse un tiempo para recuperarse y bajar el ritmo de su vida.

El diagnóstico final es que Omar sufre faringitis y, para disminuir las molestias, le han suministrado un corticoide. Tras su visita, Sánchez reconocía estar sin fuerzas, por lo que ha pedido ayuda a un familiar.

“He venido a casa de mi abuela a por un plato de comida porque no tengo fuerzas”, ha contado. “Me voy a pegar el resto de la tarde en cama descansando”, añadía, desvelando así sus planes para facilitar la recuperación.

La semana más complicada de Omar Sánchez

La faringitis de Omar ha llegado para contribuir a que la semana del canario se complique más y la preocupación de Anabel aumente. Hace dos días, el surfista denunció el acto vandálico del que había sido víctima su propio coche.

En el momento en el que fue a subirse a su vehículo, se percató de que las ventanas estaban completamente hechas añicos. Alguien había reventado las lunas, dejándolas destrozadas. “Asco de gente, quien haya sido, no le deseo el mal, pero tampoco el bien, espero que te hayas ido contento”, denunciaba en las redes.

En lugar de quedarse anclado en la frustración, Omar decidió levantar la cabeza y asegurar que “seguiré trabajando y luchando como siempre”. Su mejor baza es demostrar que, pese a su fama, su intención es encontrar un buen trabajo en el que destacar por sus propios méritos.

Una actitud digna de ser valorada, ya que, a pesar de ello, la vida parece estar empeñada en ponerle obstáculos. Primero fue su divorcio con Anabel, después le siguió su dolorosa ruptura con Marina Ruiz y el cierre de su empresa de windsurf. Ahora, en cuestión de días, le han destrozado el coche y sufre fuertes dolores debido a la faringitis que le han diagnosticado.

Por suerte, Omar tiene un motivo para sonreír, ya que ha encontrado un trabajo como comercial en una empresa de alquiler de coches. Esperemos que se recupere pronto de esta mala racha y pueda disfrutar de una vida sin contratiempos.