Rosa Benito manda un mensaje que dolerá mucho a Rocío Carrasco: ‘Que sepas que…’

Rosa Benito ha mandado un mensaje que dolerá mucho a Rocío Carrasco: “Que sepas que aquí te echamos mucho de menos”, ha publicado. Con estas palabras, Rosa felicitaba a ‘la más grande’, en el día en que hubiera cumplido los 80 años.

De nuevo, la colaboradora ha echado mano de su álbum de fotos para presumir del vínculo que tuvo con la chipionera. Lo hacía con un carrusel de fotos de la tumba de Rocío y del monumento erigido como homenaje en Chipiona. Sin duda, esta publicación habrá emocionado a su hija, quien, en la intimidad, habrá llorado la ausencia de su madre.

Rosa Benito lanza un mensaje que dolerá a Rocío Carrasco

Rosa Benito continúa recordando a su manera a la mítica cantante. El pasado miércoles 18 de septiembre fue un día especial para la familia Mohedano, pues era el día en que Rocío habría cumplido 80 años.

Con motivo de esta fecha, Rosa ha mandado un mensaje que dolerá mucho a Rocío Carrasco: “Que sepas que aquí te echamos mucho de menos”. Además, Benito adjuntaba unas fotos de la tumba de la cantante y varias de ellas dos juntas. Sin duda, ayer fue un día especialmente emotivo para toda la familia Mohedano, pero más para su hija Rocío.

Desde que la ex de Antonio David decidió contar su verdad, no ha dejado de tener muy presente a su madre. Aunque, a diferencia de su tía, Rocío optó por la discreción y por recordarla y honrarla en la intimidad. No en vano, para la gran mayoría se fue una gran artista, pero para ella se fue su madre.

No son pocas las publicaciones que Rosa hace de la que fue su cuñada. En numerosas ocasiones ha desempolvado sus recuerdos, ya sea para rendirle homenaje o para usarlos en contra de su sobrina. Recordemos que Rocío arremetió contra la exmujer de Amador Mohedano en sus documentales, lo que no sentó nada bien a la colaboradora.

Los seguidores de Rosa están acostumbrados a este tipo de publicaciones, aunque hay quien le acusa de abusar de la imagen de la chipionera. “¡Qué cansancio, por Dios!”, se quejaba una usuaria. “En vez de tanta flor y tanto cementerio, pórtate mejor con su hija”, añadía otra.

Rosa Benito da dónde más le duele a Rocío Carrasco

La mítica e irrepetible Rocío Jurado ha dejado un gran vacío en el corazón de sus seguidores y sus familiares. Desde su fallecimiento, se han realizado numerosos homenajes en su recuerdo, siendo su hija Rocío la que cumplió su sueño de tener su propio museo.

La mujer de Fidel decidió dar un golpe en la mesa y hacer valer su papel como heredera universal sobre la imagen de su madre. De esta manera, acabó de un plumazo con el negocio del que los Mohedano vivieron tras su muerte. Se acabaron los platós de televisión, las exclusivas y de vivir a costa del nombre de la chipionera.

Sin embargo, esto no impide que Rosa use las redes para presumir de la relación que tuvo con su cuñada. “Cómo te echamos de menos, Rocío, así estás hoy de bonita para celebrar tu cumpleaños”, escribía en su último post. “Feliz cumpleaños, Rocío, y que sepas que aquí en la tierra te echamos muchísimo de menos, aunque en el cielo estén felices”, añadía.

18 años desde su muerte, el recuerdo de la artista continúa estando muy presente. Si bien su hija prefiere recordarla en la intimidad, como seguro habrá hecho con motivo de su cumpleaños. El aniversario de una madre jamás se olvida y, mucho menos, cuando falta su presencia.