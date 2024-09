El estado de Irene Urdangarin hace saltar las alarmas de la infanta Cristina

Irene Urdangarin lleva varias semanas instalada en Londres, donde ha comenzado sus estudios universitarios. La hija de la infanta Cristina, que cursa Organización de Eventos en la University College de la capital británica, abre así una nueva etapa en su vida lejos de su madre.

Sin embargo, las noticias que a la monarca le llegan de su hija no son buenas. Al parecer, y según informa el periodista C. Clarasó, Irene Urdangarin no ha comenzado con buen pie la universidad. La joven ha llegado varios días tarde a clase, lo que significa que ya cuenta con los primeros problemas disciplinarios.

Irene Urdangarin de nuevo preocupa a la infanta Cristina

Hay que recordar que la benjamina de los hermanos Urdangarin cursa sus estudios en una de las universidades más prestigiosas del mundo. Tras finalizar sus estudios de bachillerato, Irene se inscribió en la universidad de hostelería de Lausana. Sin embargo, poco después se conoció la noticia de que la hija de Iñaki Urdangarin se tomaba un año sabático para plantearse su futuro.

La prima de Leonor de Borbón vivió unos meses la experiencia de un voluntariado en Camboya antes de instalarse durante una temporada en el Palacio de la Zarzuela. Tras unos meses de relax en los que ha disfrutado también de su relación con Juan Urquijo, Irene puso rumbo a Londres. Allí acaba de comenzar, no parece que con buen pie, su nueva vida universitaria.

La infanta Cristina, preocupada por la educación y el futuro de sus cuatro hijos, no se habrá tomado nada bien lo último que se ha sabido de Irene. La hija del emérito ya dejó claro a la joven que quiere lo mejor para ella. Eso supone formarse y alejarse de todo aquello que tenga que ver con una vida fácil.

La hija de Iñaki Urdangarin no ha empezado la universidad con buen pie

La cuñada de la reina Letizia, a estas alturas, desconoce si su hija Irene aprovechará la oportunidad que tiene por delante. La University College London es la tercera institución británica más antigua, después de Oxford y Cambridge. El coste de la matrícula en esta universidad oscila entre los 25.000 y los 29.000 euros al año.

A este gasto habría que añadir otros como el alojamiento, la manutención. Un coste que, según se comentó en diferentes medios, pagará el rey emérito, quien siempre se ha hecho cargo de los estudios de sus nietos.

Irene Urdangarin tiene por delante unos años en los que podrá disfrutar del anonimato en Inglaterra. Una circunstancia que le permitirá escapar del foco mediático y seguir manteniendo una relación a distancia con Juan Urquijo.