En el programa de esta noche, La Revuelta, David Broncano recibe a dos invitados muy especiales que causan furor en el mundo del fútbol español: los hermanos Iñaki y Nico Williams. Con su carisma habitual y esa complicidad de hermanos que tanto ha cautivado a la audiencia, ambos futbolistas han acudido al famoso late-night para promocionar su nueva película documental, Williams. Nico Williams ha sorprendido a David Broncano al destapar qué ocurrió en la boda de Iñaki Williams: no la pudo disfrutar.

Mientras Iñaki continúa defendiendo la camiseta del Athletic de Bilbao, su club de toda la vida, Nico ha tomado un camino distinto y ahora forma parte de las filas del F.C. Barcelona, un equipo en el que ha encontrado su propio lugar. La presencia de ambos en La Revuelta genera una gran expectación.

La entrevista comienza con Iñaki compartiendo uno de los momentos más importantes de su vida reciente: su boda. “Ha sido un año increíble para mí, me he casado”, comenta Iñaki, con una sonrisa.

Nico Williams sorprende a David Broncano al destapar qué pasó en la boda de su hermano

Broncano, intrigado y emocionado por la noticia, no tarda en preguntar más detalles sobre cómo fue la celebración. Iñaki mantiene la discreción, pero se muestra emocionado al recordar aquel día especial.

Sin embargo, es Nico Williams quien de repente decide revelar un detalle inesperado que causa revuelo en el plató. “La verdad es que me tuve que ir pronto de la boda”, confiesa, generando sorpresa y curiosidad entre los presentes.

Broncano, con una expresión divertida y sin dejar escapar ninguna oportunidad para indagar, le pregunta el porqué de esa retirada anticipada. Nico, con su característica sinceridad, responde: “Es que al día siguiente volaba”.

Este comentario deja a Broncano con más preguntas que respuestas, hasta que él mismo ata cabos y recuerda que Nico estaba en plena Eurocopa. “Jugabas en la Eurocopa”, exclama Broncano, mientras el público en el estudio reacciona con risas y murmullos de sorpresa. Nico, sin perder el sentido del humor, añade: “No lo viví bien porque no pude beber”, desatando las carcajadas de todos, incluido el propio Broncano.

El público disfruta de los hermanos Williams

David no puede evitar compartir su perspectiva al respecto y le dice a Nico con una sonrisa: “Yo no bebo y me divierto”. Esta revelación provoca aún más risas, dejando en claro que la dinámica entre ellos es genuina y entretenida. Nico, entre risas, asiente, reconociendo que, aunque tuvo que marcharse pronto y con restricciones, ambos hermanos disfrutaron de la boda.

La entrevista sigue entre bromas, con los hermanos Williams hablando no solo de la boda, sino también de los momentos más memorables de sus carreras. A lo largo de la conversación, queda claro que la conexión entre Nico e Iñaki es profunda y especial.