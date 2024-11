Bárbara Rey vuelve a ser noticia. La icónica vedette española sorprende en Madrid con una inesperada aparición completamente de incógnito tras haber salido de un retoque estético. Ni Ángel Cristo, ni Sofía Cristo: Bárbara Rey da la última hora sobre su retoque estético.

Su figura, siempre seguida de cerca por los medios, no pasa desapercibida esta vez, aunque ella haya hecho lo posible por evitar miradas indiscretas. Camuflada bajo una capucha, gafas de sol, mascarilla y una faja facial en el cuello, Bárbara ha generado un auténtico revuelo en redes sociales y revistas del corazón.

Los rumores no tardan en aparecer, muchos apuntan a una posible operación estética. Las imágenes captadas por el fotógrafo Raúl García alimentan estas especulaciones. "Tenía los ojos morados y claros signos de una operación facial", asegura García, señalando lo que, según él, es evidencia de un reciente procedimiento quirúrgico.

Ni Ángel Cristo, ni Sofía Cristo: Bárbara Rey da su última hora

Sin embargo, Bárbara Rey no ha tardado en desmentir tales afirmaciones. Días después de la publicación de las comprometedoras fotos, la vedette aparece sin rastro de cicatrices, reafirmando que no se ha sometido a ninguna operación. "La gente saca las cosas de quicio", declara, visiblemente molesta con las especulaciones.

El programa Y ahora Sonsoles consigue hablar con ella. Bárbara es muy clara: “Estaban diciendo que me había hecho un lifting, que me había operado los ojos y tal, y no es cierto”.

Con esa misma firmeza, aclara lo que realmente ocurrió: “Me he hecho un retoque en el cuello, con una técnica que hay nueva, maravillosa. Y además, no es por nada, pero se la recomiendo a todo el mundo que quiera”.

Bárbara Rey confiesa que se siente atacada por los medios

A pesar de sus explicaciones, la vedette se siente atacada. “Me tienen muy mareada”, confiesa. La presión mediática y los comentarios malintencionados parecen no darle tregua.

Incluso señala que algunos han cuestionado su sinceridad, insinuando que usa maquillaje para ocultar supuestos hematomas. “A mí lo que me gustaría saber es en dónde me operé”, comenta, con evidente indignación.

Este episodio no es aislado en la vida de Bárbara Rey, ella misma reconoce que se siente continuamente en el punto de mira. “Yo me siento agredida continuamente. No paran de hablar de mi mal desde hace muchos años”, zanja, dejando claro su descontento con el trato recibido por parte de ciertos sectores de la prensa.

En este caso, Bárbara no ha dejado que otros hablen por ella. Ni su hija, Sofía Cristo, ni su hijo, Ángel Cristo, han intervenido en la polémica. Ha sido ella misma quien ha decidido dar la cara y ofrecer su versión.