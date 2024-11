Bárbara Rey deja totalmente KO a Ángel Cristo tras destapar su próximo movimiento

La figura de Bárbara Rey vuelve a situarse en el ojo del huracán mediático tras su última jugada, que ha dejado atónitos a propios y extraños, incluido su hijo, Ángel Cristo. La vedette ha interpuesto una demanda millonaria a Mediaset, a varias productoras, a varios colaboradores y su hijo. Y es que Bárbara Rey ha dejado KO a Ángel Cristo tras destapar su próximo movimiento legal: seguirá adelante con su demanda.

La situación se agrava al conocerse que la demanda no solo afecta a grandes grupos mediáticos, sino también a su propio hijo. Este movimiento, considerado por muchos como un "golpe maestro", pone de manifiesto el complejo entramado familiar y profesional que rodea a Bárbara Rey.

El detonante de esta batalla judicial se remonta a la polémica generada por la publicación de fotografías y audios relacionados con Bárbara Rey y el Rey Juan Carlos. Estos materiales han sido tema recurrente en tertulias televisivas, donde se han debatido aspectos íntimos de la relación que mantuvieron ambos en el pasado. Bárbara Rey, cansada de lo que considera una "campaña de acoso mediático", ha decidido dar un paso al frente para proteger su imagen.

En el programa Ni que fuéramos, presentado por María Patiño, se aborda el tema con la contundencia que caracteriza a la periodista. Patiño se hace eco de un artículo publicado por Informalia, en el que se asegura que Bárbara Rey estaría buscando llegar a un acuerdo con los demandados para evitar un juicio. Según el artículo, la vedette estaría dispuesta a negociar a cambio de una oferta laboral en Mediaset.

Sin embargo, esta información provoca una reacción inmediata en el plató. Patiño, consciente de la estrecha relación de Chelo García-Cortés con Bárbara Rey, decide preguntarle directamente a su compañera.

Chelo, visiblemente incómoda pero fiel a su amistad con Bárbara, no duda en intervenir. Durante una pausa publicitaria, se comunica telefónicamente con la protagonista de la polémica. Tras el intercambio, Chelo regresa al plató con una confesión reveladora: "La he llamado mientras estábamos en publicidad".

"Me ha dicho que eso es una publicación que ha hecho Informalia y que no tiene que ver con ella. Yo, por lo que he hablado con ella, creo que puedo decir que no va a llegar a ningún acuerdo porque lo ha pasado muy mal y aún lo pasa mal".

Estas palabras confirman que Bárbara Rey está dispuesta a seguir adelante con su demanda, rechazando cualquier tipo de negociación con los implicados.

La decisión de Bárbara de incluir a su hijo en la demanda ha generado un impacto devastador en el entorno familiar. Mientras tanto, Bárbara Rey se muestra firme en su postura. Con este movimiento, la vedette parece dispuesta a demostrar que no permitirá que nadie, ni siquiera su hijo, la desacredite públicamente.

Lo que queda claro es que Bárbara Rey no piensa dar marcha atrás. Su próximo movimiento, según sus propias palabras a Chelo García-Cortés, será continuar con el proceso judicial cueste lo que cueste. La actriz no solo busca una compensación económica, sino también limpiar su nombre y recuperar el control sobre su narrativa personal.