El motivo por el que Belén Esteban ha sido abucheada por el público en 'La Revuelta'

Belén Esteban ha regresado al plató de La Revuelta. Lo ha hecho con un propósito muy claro, su visita no ha sido casual. Ha querido dar una lección a David Broncano sobre cómo enfrentarse a las Campanadas, aunque ha cometido un error muy grave por el que ha sido abucheada por el público.

Lala Chus, colaboradora habitual del programa, dará este año las Campanadas en TVE junto a David Broncano. Sin embargo, Lala sabe que su compañero aún no se ha preparado. Por ello, ha decidido tomar medidas, ha invitado a Belén Esteban al programa para que Broncano reciba consejos de alguien con experiencia.

Belén Esteban ha dado las Campanadas en 2009, lo hizo junto a Jorge Javier Vázquez para Mediaset. Por tanto, ha sido la persona ideal para la ocasión. Y es que Belén es gran fan de La Revuelta por lo que ha acudido con muchas ganas al programa para ayudar a su gran amigo, David Broncano.

El motivo por el que Belén Esteban ha sido abucheada por el público de La Revuelta

Desde su entrada al plató, Belén ha llamado la atención. Ha comenzado con una frase directa: “Lo siento David, hoy no he venido por ti. He venido por Lala Chus”.

El público ha reaccionado al instante, pero no ha sido hasta su confesión cuando los ánimos se han encendido. “He tenido un fallo. Me he puesto el mismo traje con el que fui al otro sitio”, ha declarado Belén.

Con “el otro sitio”, Belén se ha referido a su reciente visita a El Hormiguero, este detalle no ha pasado desapercibido para nadie. El público ha comenzado a abuchearla. Y es que La Revuelta y El Hormiguero son grandes competidores en la televisión.

Ante los abucheos, Belén ha intentado justificarse. “Bueno, vamos a ver, perdonarme”, ha dicho. Después ha añadido: “Yo creo que después de un mes y medio da igual que repita”.

Belén Esteban ha cumplido su objetivo a pesar de todo

A pesar del incidente, Belén ha cumplido con su objetivo, ha dado consejos tanto a Lala como a David. Les ha animado a ser ellos mismos. También les ha sugerido que disfruten de la experiencia y que hagan el máximo de audiencia.

Belén Esteban ha convertido su paso por La Revuelta en un momento memorable. Aunque los abucheos han marcado su intervención, su carisma ha brillado una vez más. Sin duda, ha dejado una lección para recordar.