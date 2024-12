Anabel Pantoja señala a su madre, Mercedes Bernal, antes de Navidad: 'No puedo…'

Anabel Pantoja ha decidido compartir su última hora con todos sus seguidores. Lo ha hecho a través de sus redes sociales, donde ha abierto su corazón. La joven se ha mostrado más sensible que nunca y ha lanzado un comunicado donde ha señalado a su madre, Mercedes Bernal, y ha confesado: "No puedo más".

En un mensaje cargado de emoción, Anabel ha confesado que necesita tranquilidad. Para ello, ha decidido desconectar viendo una serie que la tiene completamente enganchada: Un lugar para soñar. “Esta serie me ha hecho llorar”, admitió, quien asegura que estas fechas tan señaladas despiertan en ella muchos sentimientos encontrados.

En su mensaje, Anabel Pantoja ha compartido un pensamiento que ha calado hondo en sus seguidores. “Es verdad que odio la Navidad, pero hay momentos que echo muchísimo de menos a los que ya no están y a los que no puedo ver por la distancia”, escribió. La influencer se refiere a su familia y amigos que están en Sevilla.

Anabel Pantoja señala a su madre, Mercedes Bernal

Debido a que su bebé es muy pequeña, no puede coger un avión para viajar y reunirse con ellos. Esta situación la tiene desbordada. “No puedo más”, confesó mientras narraba cómo la emoción la invadió viendo la reunión navideña de los protagonistas de la serie.

La emotiva declaración de Anabel no ha pasado desapercibida, sus palabras han generado una ola de comentarios de apoyo de sus seguidores. Muchos le han enviado mensajes cariñosos, animándola a disfrutar de su nueva etapa como madre. Pero también hay quienes se preocupan por su bienestar emocional.

Mercedes Bernal, quien no quiere ver a su hija sufrir por no poder estar con toda la familia en estas fechas, ha tomado una decisión. Mercedes, que siempre ha sido un gran apoyo para Anabel, espera que esta situación sea solo un momento pasajero. Aunque por el momento pasará las fiestas con su hija y su nieta en Canarias para que ambas no se sientan solas.

Anabel Pantoja se abre delante de sus seguidores

Mientras tanto, Anabel intenta llevarlo lo mejor posible. Encontrar consuelo en pequeños momentos y actividades como ver Un lugar para soñar parece ser su válvula de escape.

Sin embargo, su honestidad al compartir su vulnerabilidad también demuestra su fuerza. Una fuerza que seguramente la ayudará a superar esta etapa y disfrutar plenamente de su maternidad.

Anabel deja claro que su prioridad es su pequeña. Aunque extraña a su familia, entiende que este es un momento para adaptarse y encontrar un equilibrio. Su valentía y sinceridad continúan siendo su seña de identidad.