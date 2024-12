Belén Esteban cruza los límites con Chelo García-Cortés: ‘Está muy cansada y…’

Belén Esteban concedía hace unos días una entrevista en el podcast Querido hater. La de Paracuellos respondía a las preguntas de Malbert sobre su experiencia como colaboradora en Ni que fuéramos. Esteban, en un momento de la charla, dejó a la vista la situación por la que atraviesa Chelo García-Cortes: "Está muy cansada, y a mí me da pena".

Unas palabras con las que la tertuliana quiso poner sobre la mesa que su compañera lleva muchos años ejerciendo su profesión. "¿Por qué no lo deja?", quiso saber el youtuber. Una cuestión ante la que Belén respondió tajante: "No se puede jubilar, tiene que trabajar".

Las palabras de Belén Esteban sobre la periodista demuestran que García-Cortés, de 72 años, no está al cien por cien profesionalmente hablando. Sin embargo, las circunstancias personales de la orensana la obligan a seguir trabajando.

Belén Esteban ha destapado cómo se encuentra Chelo García-Cortés

Cabe recordar que hace unos años salió a la luz la importante deuda que Chelo mantiene con Hacienda. De hecho, la que fuera concursante de Supervivientes 2019 llegó a tener embargado el sueldo para poder liquidar la millonaria cantidad que debe abonar.

Deudas que fue adquiriendo con el tiempo y la inactividad de su pareja, quien dejó el grupo editorial donde trabajaba. También los gastos excesivos que supusieron que llevara un tren de vida superior a sus ganancias. Así, contrajo una deuda con Hacienda por un importe de más de un millón de euros.

Marta Roca, pareja sentimental de Chelo, acudió a Sábado Deluxe en 2019 para explicar el drama económico por el que estaba atravesando el matrimonio. Unos días después, Chelo aparecía en Sálvame reconociendo que no podía más con la presión.

Supervivientes se convirtió en una buena forma de ganar dinero para saldar parte de su deuda. Sin embargo, las críticas recibidas por el elevado ritmo de vida que había llevado provocaron que amenazase con no participar en el citado reality.

A día de hoy, a la vista está, Chelo se mantiene en activo. Pese a tener edad para jubilarse, la gallega mantiene su puesto como colaboradora con la intención de pagar la deuda que mantiene con el fisco.

La periodista ya advirtió que por el momento no tiene planeado jubilarse

Coincidiendo con el final de Sálvame, García-Cortés concedía una entrevista en la que confirmó que entre sus planes no está dejar de trabajar. "No me pienso jubilar", sentenciaba tajante.

"Chelo García-Cortés no se va a ir de los medios. No sé lo que va a ser de mí, pero desde luego, jubilarme no. Me vais a tener que aguantar", advertía entonces.

Queda claro pues que hay tertuliana para rato. Aun así, los años no pasan en balde y, tal y como Belén Esteban reconoce, Chelo se encuentra cansada a estas alturas de su vida.