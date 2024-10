Chelo García-Cortés no ha podido evitar romperse en el programa Ni que fuéramos tras confirmar una noticia que le afecta tanto en lo personal como en lo profesional. La periodista ha revelado que Isabel Pantoja se ha mudado a Madrid y ha dejado atrás su vida en Cantora. Chelo García-Cortés rompe a llorar tras confirmar la última hora de Isabel Pantoja: se ha mudado a Madrid, aunque Chelo ha llorado por otro motivo.

Según la propia Chelo, ha sido una fuente cercana a la tonadillera quien le ha confirmado esta información. Lo más sorprendente para todos ha sido el lugar elegido por Pantoja. La Finca es conocida por albergar a grandes estrellas y por su nivel de lujo.

Al parecer, el alquiler del nuevo hogar de la cantante ronda entre los 12.000 y los 15.000 euros al mes. Un costo que, según Chelo, no será asumido por Isabel Pantoja sino por su productor.

Chelo García-Cortés confirma la última hora de Isabel Pantoja

La cantante, además, no vivirá sola, sino que estará acompañada por su hermano, Agustín Pantoja. "Será el cuartel general de su productor", ha asegurado María Patiño, quien también estaba presente en el plató.

Pero la situación no se ha quedado solo en el tema de la mudanza. María Patiño ha aprovechado la oportunidad para preguntar a Chelo si ha tomado partido por Isa Pi en el conflicto que mantiene con su madre. Sin dudarlo, Chelo ha respondido afirmativamente.

Ha confesado que incluso le envió un mensaje de apoyo a Isa Pi. “Siempre estaremos a tu lado, estás siendo muy generosa y estamos muy orgullosas de ti. Te queremos a ti, a Asraf y a Albertito”, ha revelado Chelo, refiriéndose a Isa Pi, su pareja y su hijo.

Estas palabras no han sido bien recibidas por María Patiño, quien no ha tardado en cuestionar la postura de Chelo. “Tú diste la cara por Bárbara, pero por la Pantoja ahora no porque no te conviene”, ha respondido Patiño, aumentando la tensión en el plató.

Pero Chelo, visiblemente afectada, ha defendido su posición. “Ya quisieran todas las famosas tener una amiga como yo, todas las famosas, las que sois amigas o no. Cuanto más amiga eres de una famosa, más te critican por la actitud”, ha dicho con firmeza.

Chelo García-Cortés rompe a llorar en pleno directo

Ha sido entonces cuando Chelo ha empezado a llorar. Su emoción era evidente. Ha confesado que esta situación la ha hecho recordar algo que le ha pasado en los últimos días, un suceso que le ha afectado profundamente.

Con lágrimas en los ojos, Chelo ha compartido que alguien a quien consideraba una amiga le ha mandado un mensaje que la ha roto. Sin revelar la identidad de esa persona, ha salido a la terraza del plató para mostrarle el mensaje a María Patiño.

La mudanza de Isabel Pantoja a Madrid, y la revelación de Chelo García-Cortés, han dejado a todos los presentes impactados. Para la colaboradora, esta noticia es solo una confirmación más de lo que siempre ha creído: que a veces, la lealtad no es valorada.