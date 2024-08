Marta Pombo, hermana de María Pombo, hace saltar las alarmas: 'Me da tristeza...'

Marta Pombo vuelve a estar en el centro de la atención mediática. Y esta vez no por los emocionantes preparativos para la llegada de sus mellizos, sino por unas preocupantes publicaciones en sus redes sociales.

A pocas semanas de dar a luz, Marta Pombo ha compartido unos sentimientos que han dejado a muchos preocupados por su estado emocional. Ha hecho saltar las alarmas con una publicación, que ha mostrado que, detrás de su vida pública y de influencer, hay una madre real. Una madre que enfrenta los mismos desafíos y preocupaciones que cualquier otra.

Las preocupaciones de Marta Pombo en pleno embarazo

Marta Pombo, que espera a sus mellizos para finales de septiembre, ha abierto su corazón en Instagram, reflexionando sobre cómo está viviendo las últimas semanas de su embarazo. La influencer, que siempre se ha mostrado sincera con su comunidad, ha subido una tierna fotografía junto a su hija mayor, Matilda. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención no ha sido la imagen, sino el mensaje que la acompaña.

La familiar de María Pombo ha escrito: “Estoy agotada como es lógico y normal. Me da una tristeza enorme no tener energía suficiente para dedicarle a Matilda todo el tiempo que me gustaría. Ir más a la playa con ella y enseñarle mil cosas”.

De este modo, ha evidenciado la mezcla de sentimientos que la embargan en este momento tan especial, pero también tan desafiante. Estas palabras han hecho saltar las alarmas entre sus seguidores. Claro, porque se han mostrado preocupados por el estado anímico de Marta.

La culpa que siente por no poder estar al 100% para su hija mayor, debido a las limitaciones de su avanzado embarazo, ha sido el tema central de su reflexión. Y es que Marta Pombo también ha añadido: “No tengo energía porque ella no para, está en un momento precioso”.

Sin olvidar que ha expuesto igualmente: “Me siento fatal y culpable. Cada vez que le dedico tiempo de calidad, acabo con muchas contracciones, con dolor de espalda y pubis”.

Las palabras de Pombo reflejan la realidad de muchas madres que, en medio de un embarazo, enfrentan la difícil tarea de compaginar responsabilidades y bienestar. Ella, que ha sido muy abierta sobre los altibajos de la maternidad, no ha ocultado la tristeza que le provoca esta situación.

El apoyo de María Pombo y su comunidad

Marta Pombo está contando con el apoyo incondicional de su marido, Luis Zamalloa, y especialmente de María Pombo. Esta también es madre y comprende de primera mano los retos de la maternidad.

Además, Marta ha encontrado en su comunidad de seguidores un espacio seguro donde expresar sus inquietudes. Y es que ha recibido y sigue recibiendo mucha empatía y cariño por parte de ellos.