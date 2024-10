María Patiño toma una sorprendente decisión tras el nuevo brote de Marta Riesco

La tensión en el programa Ni que fuéramos ha alcanzado su punto máximo tras el nuevo enfrentamiento entre Marta Riesco y María Patiño. La colaboradora y la presentadora del programa se han vuelto a ver las caras tras la discusión que protagonizaron ayer, lo que ha llevado a una nueva pelea. Tras el nuevo enfrentamiento María Patiño ha tomado una decisión: pedir a los espectadores que le ataquen a ella por el bien del equipo.

En el programa de ayer, Marta Riesco defendía con firmeza a Bárbara Rey, asegurando que la vedette sufría acoso por parte de los medios. María Patiño, por su parte, no compartía esta opinión y la discusión escaló rápidamente. Lo que debía ser un simple intercambio de puntos de vista acabó en una pelea donde ambas expusieron sus trapos sucios.

El programa de hoy ha comenzado con un ambiente tenso. Marta y María, cara a cara, se esperaban una disculpa mutua para poder continuar en paz. Sin embargo, lo que parecía un intento de reconciliación, con imágenes de un abrazo entre ellas en el pasado, pronto se desvaneció.

María Patiño se mantiene firme en su decisión

Marta Riesco no tarda en confesar su malestar por lo ocurrido. "Me pareció ayer un espectáculo lamentable, por parte de las dos. No estoy orgullosa de lo que pasó ayer", admite con cierto tono de arrepentimiento.

Sin embargo, María Patiño, aunque algo más calmada, se mantiene firme en sus declaraciones. “Yo mantengo lo que dije, pero probablemente hubiese estado un poco menos acelerada. Aunque lo que dije, lo sigo manteniendo”, afirma la presentadora, mostrando una postura más reflexiva pero sin retractarse.

La discusión toma un giro diferente cuando Marta menciona que el tema de su relación con Antonio David Flores vuelve a salir a la luz. "Yo lo que dije ayer lo mantengo igual. Salté por cosas que se me han dicho en varias ocasiones y llevo demasiado tiempo aguantando", confiesa Marta.

"Primero fue Víctor hace unos días, y ahora el mismo comentario. No me estoy victimizando, pero al final los que me hacéis víctima sois los que os metéis con la misma cosa sobre mí", explica Riesco.

Kiko Matamoros da su opinión al respecto

En medio de este intercambio, Kiko Matamoros intenta aportar su opinión, sugiriendo que Marta, en parte, estaba cayendo en el papel de víctima. “No te culpabilizo, pero tampoco estás exenta de responsabilidad”, señala el colaborador.

Marta, sin embargo, se mostró firme en su postura. “No me gustaría que cuando doy una opinión de manera profesional se me ataque como ayer”, dice, aludiendo al ambiente que sentía a su alrededor.

Fue en ese momento cuando Javi de Hoyos intenta mediar en el conflicto, señalando una diferencia crucial. “Igual hay una diferencia, tú, en un momento determinado, has hablado de cosas de tu vida privada. María Patiño nunca ha hablado de su vida privada, entonces tú no le puedes atacar sobre eso”, explica, buscando calmar la situación.

Pero Marta no está dispuesta a ceder tan fácilmente, con tono de sospecha, insinúa que a Javi le estaban dando instrucciones desde el pinganillo. “Te lo están diciendo por el pinganillo”, acusa Riesco. A lo que Javi respondió de inmediato: “No me están diciendo nada”.

María Patiño toma una importante decisión

Fue entonces cuando María Patiño, visiblemente irritada, toma una decisión importante. La presentadora deja claro que no va a permitir que el equipo del programa fuese arrastrado al conflicto.

“No voy a entrar en el juego, porque esta señora está intentando hacer creer que el director está manipulando a Javier de Hoyos, que mis amigos están en contra de ella. Para que piensen que es una chica machacada, pero es falso”, explica María, con firmeza.

“Yo no voy a contribuir en esto, porque ella no sabe discutir mirando a los ojos. Al final, lo que se está vendiendo es que somos unos pandilleros que vamos a aprovecharnos de una chica joven. Me niego”, añadía Patiño, visiblemente afectada.

En un gesto de responsabilidad, María toma una decisión contundente. “Ustedes me machacan a mí, si quieren pensar que soy una pandillera, lo soy. Pero no ataquéis al equipo, atacadme a mí”, sentencia, tomando el control de la situación, esta decisión la toma María por el bien de sus compañeros de programa.

La tensión en Ni que fuéramos continúa. Aunque María Patiño ha intentado tomar las riendas, queda por ver si este enfrentamiento ha marcado un antes y un después en el programa. Lo que es seguro es que la decisión de María de proteger a sus compañeros, asumiendo toda la responsabilidad, demuestra su compromiso con el equipo.