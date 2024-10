María Patiño escribe un mensaje sobre Bárbara Rey que hace saltar todas las alarmas

María Patiño lleva varias semanas haciéndose eco de las informaciones relacionadas con la relación sentimental mantenida entre Bárbara Rey y Juan Carlos I. Tras la publicación hace unos días de unas imágenes que dan fe de aquel vínculo, la periodista ha denunciado algo que para ella resulta incomprensible.

La presentadora de Ni que fuéramos ha escrito en su perfil de X que no entiende por qué Okdiario "marca los tiempos" cuando los audios se hicieron públicos en 2022. "Me cuesta hacerme la nueva cuando tengo acceso al material desde hace dos años", ha matizado no sin cierta ironía.

Además, la gallega ha querido concretar que dichas grabaciones se emitieron en 2022 en la serie Salvar al Rey. Una producción ofrecida por HBO que fue todo un éxito de audiencia.

María Patiño no acepta lo que otros medios sentencian sobre los audios de Bárbara Rey

"A Bárbara se le complica el camino judicial. Se actúa en el momento, no dos años después", sentenciaba la comunicadora. Con estas palabras, Patiño alerta sobre las grabaciones que el citado medio ofrece ahora como inéditas. Unos audios en los que Bárbara Rey incluso llegaba a hablar de la reina Sofía.

Durante una conversación con la periodista Beatriz Cortázar, la murciana se sinceraba. La situación que está viviendo Bárbara ahora después de que su hijo haya vendido sus fotografías con Juan Carlos le ha dejado muy tocada. "No se encuentra bien (…) Se ha quedado muy mal", explicaba la periodista.

Pese a que ahora se arrepiente, lo cierto es que la madre de Ángel Cristo Jr. no habló bien de doña Sofía en su momento: "He sido odiada por la reina hasta el tope. Ha utilizado todos los medios que ha tenido a su alcance y a su alrededor para hundirme", aseguró en una de las grabaciones.

Bárbara acusaba a la abuela de la princesa Leonor de ser su mano negra, algo que no ha podido demostrar. Mientras tanto, y en los mismos audios, el rey emérito llegó a reconocer que su relación con su hijo Felipe, el entonces príncipe de Asturias, no era del todo fluida.

María Patiño recuerda que esos audios se hicieron públicos hace dos años

Incluso el padre de Felipe VI tuvo ocasión de referirse a Jaime de Marichalar y también a la reina Sofía. De ella reconoció que era "cuadrada y muy recta" y que no existía "vida familiar" entre ellos.

Más allá del contenido de las grabaciones, con lo que Patiño no está de acuerdo es con el hecho de que el citado medio se atribuya primicia alguna.

"Okdiario ha arrojado luz a un asunto que marcará un antes y un después", se puede leer en el citado medio. Algo con lo que la presentadora no está en absoluto de acuerdo. Además, tiene claro que, de haber cometido un delito, Bárbara podía haber sido acusada hace ya un par de años.