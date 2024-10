Rocío Flores y Manuel Bedmar confiesan su problema doméstico: 'Es la primera vez'

Rocío Flores preocupaba hace unos días a sus seguidores al compartir con ellos que no se encontraba bien. Ahora, la hija de Antonio David Flores ha dado a conocer algo que reconoce es la primera vez que le pasa.

La joven ha subido a su perfil de Instagram una grabación en la que aparece por las calles de Málaga paseando a su perrita acompañada de su pareja. Rocío y Manuel Bedmar se han encontrado con una lluvia que ni ellos ni su mascota esperaban. "Roma es la primera vez que sale a la calle lloviendo", explicaba Flores.

Una circunstancia que parece que al can no le ha gustado nada, según ha desvelado la propia Rocío Flores. La perra, a la que adoptaron el pasado febrero, todavía no había conocido este fenómeno meteorológico tan poco habitual en la citada localidad andaluza.

El problema al que ha hecho frente Rocío Flores por primera vez

La nieta de Rocío Jurado, que no había previsto que podría mojarse, ha tenido que volver a casa para sacar un chubasquero del armario. Una prenda de color naranja que tampoco ha sido del agrado de Roma. La perrita ha comenzado a morder a Flores "como una loca" pues no la reconocía.

Hasta tal punto se ha puesto nervioso el animal que ha llegado a morder en el labio a Rocío. "Me ha pegado un bocado en la boca", explicaba la joven señalándose los labios. Un pequeño "remojón" por culpa de una lluvia que la influencer estaba deseando que llegara, pero que le ha pillado por sorpresa.

Rocío Flores, que se define a sí misma en Instagram como una "Business Woman" ha compartido en qué ocupa su tiempo en estos momentos. Alejada de la televisión desde 2022, cuando dejó su trabajo como colaboradora de Ana Rosa Quintana, la joven está inmersa en otros proyectos.

Rocío Flores tiene algo que anunciar a sus seguidores

La hermana de David Flores forma parte del equipo de Farmasi en España. A través de sus redes, sus seguidores han comprobado cómo esta nueva ocupación le ha traído no pocas alegrías. De hecho, en sus últimas publicaciones, Rocío ha insinuado que algo grande está por venir.

Y es que la empresa para la que trabaja tiene previsto realizar un encuentro en Málaga, la ciudad en la que reside. Un evento en el que presumiblemente Rocío será una de las participantes y en el que tendrá ocasión de compartir su trayectoria en el mundo de la venta de cosméticos.

Será el próximo mes de enero en el estadio José Martín Calpena donde veamos de nuevo a Rocío Flores. Una cita a la que podría ir acompañada de su pareja, Manuel Bedmar, con quien lleva más de siete años de relación. Juntos están en este proyecto que le ha servido a Rocío para encontrar un medio de vida más allá de los platós de televisión.