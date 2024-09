El comunicado urgente de Rocío Flores sobre Manuel Bedmar: ‘El médico me dijo que…’

Rocío Flores ha compartido con sus seguidores una noticia que tiene como protagonista a su novio. La hija de Antonio David Flores publicaba un vídeo en el que reconocía que no había dormido bien por la noche. El motivo, tal y como ella misma ha desvelado, ha sido que Manuel Bedmar, con quien lleva varios años, ha estado toda la noche malísimo.

Sin dar más detalles sobre el porqué del malestar de su pareja, Rocío Flores aclaró también otro tema relacionado con su salud. La influencer prefería explicar lo que sucedía mediante una grabación para así responder a la gran cantidad de mensajes privados que había recibido. La joven había acudido a una cita importante con el médico y aprovechó para explicar lo que este le había comentado.

Desde hace algún tiempo, Rocío Flores no se encuentra bien por culpa de unas molestias gastrointestinales. Por este motivo, solicitó una valoración a un médico. Y el profesional le indicó que se realizara una serie de pruebas para recibir un diagnóstico y ponerse en tratamiento.

Rocío Flores da una importante noticia relacionada con su pareja, Manuel Bedmar

“Ayer estuve en el médico y me mandaron todas las pruebas: intolerancias, ecografía intestinal y analítica”, explicaba mirando a cámara. Además, explicó que había una prueba que no le habían pedido. En concreto, la del SIBO, pues sus síntomas no parece que coincidan con las del sobrecrecimiento bacteriano.

A la espera de tener un diagnóstico claro, Rocío se ha mostrado cauta. “Tendré que ir otra vez al médico a hacerme las pruebas y cuando tengan los resultados seguramente me ponga en tratamiento”, ha afirmado.

Rocío es consciente de la importancia de coger los problemas de salud a tiempo. Por esa razón recomendaba a sus seguidores no demorar tanto como ella la visita a su médico. “No hagáis como yo y estéis meses y meses sin ir al médico”, aconsejaba.

En cuanto a su pareja, Rocío sigue feliz al lado de Manuel Bedmar. Hace unos meses unos rumores apuntaban a que el andaluz habría sido infiel a su novia. Sin embargo, ellos siguen adelante con su relación ajenos a cualquier insinuación.

Rocío y Manuel disfrutaron en febrero de una romántica escapada a Roma por cuyas calles pasearon su amor. Desde la Fontana di Trevi, Rocío Flores se fotografió después de pedir un deseo. Quién sabe si lo que pidió tiene que ver con su futuro en común con Manuel. Aunque no desveló de qué se trataba puede que piense ya en formalizar su relación o en ampliar la familia.

La hija de Antonio David Flores y su novio ampliaron la familia hace unos meses

Por el momento los enamorados se conforman con la presencia de su mascota, una perrita que llegó para revolucionarlo todo. Desde marzo, cuando abrieron las puertas de su casa al citado animal, la hija de Antonio David Flores ha dejado muy claro lo que siente por su mascota.

“Es una bebé que ha llegado para darnos mucho amor”, escribía en su muro de Instagram. Unas palabras que demuestran que tanto ella como su pareja están encantados con la llegada del can a sus vidas.