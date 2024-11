María Patiño ha vivido uno de los momentos más inesperados y desconcertantes en pleno directo en el programa Ni que fuéramos. La periodista se ha enterado de que su imagen, junto a la del conocido presentador David Broncano, ha sido utilizada en una estafa de internet. María Patiño rompe su silencio tras confirmarse el bombazo sobre David Broncano y ha confesado que irá a la policía.

María Patiño y David Broncano han sido vinculados a un presunto delito de fraude online, una situación que Patiño no dudó en aclarar, mostrando su total rechazo ante los hechos. La estafa ha sido divulgada a través de una página web que ha publicado una noticia falsa con un titular alarmante. “El Banco de España está demandando a María Patiño por lo que dijo en televisión en vivo, todo español debería saberlo”, rezaba el titular.

Este titular ha sido utilizado para captar la atención de los usuarios, simulando una conversación inexistente entre Patiño y Broncano. La historia ficticia relata que, en esa charla, Patiño habría confesado a Broncano que se ha hecho millonaria gracias a un misterioso enlace de internet.

María Patiño rompe su silencio tras confirmarse el bombazo sobre David Broncano

María Patiño ha revelado en directo su sorpresa al leer esta falsa declaración, la presentadora rompe su silencio tras confirmarse el bombazo sobre David Broncano. “Esto lo he visto en más rostros conocidos, en Carlos Sobera, además Broncano siempre está en medio y no sé por qué. A mí me salta cada dos por tres, he leído de qué se trata, pero es verdad que nunca me había visto a mí misma”, confiesa con seriedad.

María Patiño ha mencionado que no es la primera vez que celebridades se ven envueltas en este tipo de fraudes online. Según explica, ha investigado sobre estos métodos, y comenta que hasta el propio Carlos Sobera fue blanco de situaciones similares. María explica que Carlos se sentía “atado de pies y manos” por no saber cómo frenar el uso indebido de su imagen.

María Patiño acudirá a la policía para denunciar esta situación

Durante la emisión, Patiño también ha contado con el asesoramiento de Ariana Marigiotta, una abogada especializada en estos temas, que ha respondido sus preguntas. Ariana le ha explicado los pasos legales que puede tomar para denunciar este caso.

María Patiño ha aprovechado el momento para informar que acudirá a la policía y denunciará formalmente el uso no autorizado de su imagen. Con un tono de indignación, María Patiño reafirma que tomará todas las acciones necesarias para proteger su imagen y su reputación.