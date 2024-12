María Patiño no se corta y pone contra las cuerdas a José Antonio León: 'Estoy harta'

En el plató de Ni que fuéramos, las tensiones están más vivas que nunca. El programa abordó uno de los temas más candentes de la semana: la comentada entrevista de Carlo Costanzia padre en ¡De Viernes!, donde compartió pantalla con Terelu Campos, su consuegra. María Patiño ha tomado la palabra y ha puesto contra las cuerdas a José Antonio León tras su mensaje en ¡De Viernes!.

La entrevista ha levantado ampollas tanto dentro como fuera de los platós. Terelu Campos envió un mensaje claro: “Me entristece que los que han sido mis compañeros hablen así de mí”. La colaboradora no escondió su malestar ante ciertos comentarios vertidos en Ni que fuéramos.

Además, Terelu reveló una petición de su yerno, Carlo Costanzia hijo, quien le rogó que no lo mencionara durante la entrevista.

María Patiño critica duramente a la familia Campos

La polémica no quedó ahí. Carlo Costanzia padre denunció el acoso mediático que, según él, está sufriendo su nuera, Alejandra Rubio. Este comentario desató un aluvión de críticas en el equipo de Ni que fuéramos, quienes no se mostraron conformes con la postura de los Campos hacia la prensa.

María Patiño, sin filtros, lanzó una reflexión contundente: “Si escupes para arriba y escupes en contra de lo que haces, ¿quién va a empatizar contigo?”. La periodista criticó lo que considera una doble moral por parte del clan Campos, quienes, según ella, rechazan la prensa pero al mismo tiempo se lucran de ella.

No fue la única que alzó la voz. Kiko Matamoros aportó su perspectiva: “Ahí hay compañeros en ¡De Viernes! sentados que han estado años detrás de famosos con la alcachofa haciendo guardias”. Estas palabras apuntaban directamente a José Antonio León, quien en su intervención en ¡De Viernes! lanzó duras críticas a sus antiguos compañeros de Sálvame.

María Patiño no se corta y pone contra las cuerdas a José Antonio León

Sin embargo, fue María Patiño quien terminó por incendiar el debate. Con tono firme, sentenció: "José Antonio León ha mamado de la misma teta que yo y la teta a veces se convierte en fallos. No sé qué televisión ha vivido José Antonio León porque yo también he estado en la calle con alcachofas".

"También hay directores que te pueden decir una cosa. Y a mí, cuando me lo han dicho y no me ha gustado, he dicho que no. No sé por qué él no lo ha hecho", ha explicado María Patiño.

Visiblemente molesta, Patiño prosiguió: “Aquí todos vamos dando golpes de pecho diciendo que hay que depurar la profesión, pero luego nadie dice ‘hasta aquí’. ¿Sabes qué pasa cuando dices ‘hasta aquí’? Te mandan unos días para casa. Haberlo hecho, porque para dar lecciones ya estoy harta”.

Estas palabras, cargadas de dureza, parecen ser un golpe directo a José Antonio León, quien quedó señalado por su postura crítica hacia su antiguo programa.

El clima en Ni que fuéramos sigue caldeado. La televisión del corazón no solo genera entretenimiento; también crea debates profundos sobre la ética profesional en el mundo mediático. ¿Responderá José Antonio León a las palabras de María Patiño? El tiempo lo dirá.